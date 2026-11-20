Gelibolu Musiki Derneği Korosu Kurtuluş Haftası Konseri'ni gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gelibolu Musiki Derneği Korosu, Kurtuluş Haftası Konseri'ni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirdi. Konsere Gelibolu Belediye Başkan Vekili Burak Batır ve Başkan Yardımcısı Birol Gez katıldı; Batır, koro üyelerine teşekkür edip memnuniyetini belirtti.
Gelibolu Musiki Derneği Korosu tarafından "Kurtuluş Haftası Konseri" gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda gerçekleşen konsere, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Burak Batır ve Belediye Başkan Yardımcısı Birol Gez de katıldı.
Konserin ardından konuşan Belediye Başkan Vekili Burak Batır, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen koro üyelerine teşekkür etti.
Batır, sanatın ve kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA