AĞRI İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Maarifin Kalbinde Kitap Sohbetleri' projesi kapsamında öğretmen ve idareciler, öğrencilerin evlerini ziyaret ederek ailelerle birlikte kitap okuyor. Bir saat süren etkinliklerle çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve ailece okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

'Marifetin Kalbinde Kitap Sohbetleri' projesi kapsamında öğretmen ve idareciler, ev ziyaretlerinde 1 saatlik kitap okuma saati gerçekleştiriyor. Eğitimciler, velilere okumanın önemini hatırlatıp çocuklarıyla birlikte kitap okumayı günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

'AMACIMIZ BUNU AİLECE BİR ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK'

Projeye ilişkin konuşan Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmeni Sevim Yavuz, " 'Maarifin Kalbinde Kitap Sohbetleri', il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için hayata geçirilen bir proje. Evlere gidiyoruz, velilerimizle birlikte kitap okuyoruz; amacımız buna vesile olmak. Kitapta ortaya çıkan güzelliklerin, satırlarında yaşayan güzelliklerin aileye, aileden okula, okuldan topluma yayılmasını sağlamak. Velilerimizin önce çocuklarına örnek olmaları lazım, çocuklarıyla birlikte oturup kitap okuma saatleri gerçekleştirmeleri lazım. Böylece belki dijital bağımlılığın da önüne geçmiş olurlar; ortaya kitap okuma bağımlılığı gibi güzel bir bağlılık çıkacak" dedi.

'AİLE OLARAK BÖYLE BİR SAAT OLUŞTURDUK'

Öğretmenler ve ailesiyle birlikte kitap okumaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Fatih Gültekin, aile olarak kitap okuma saati oluşturduklarını söyledi. Öğretmen ve idarecilerin evlerine geldiğini anlatan Gültekin, "Hep birlikte kitap okuduk, güzel, keyifli bir vakit geçirdik; bizim için de güzel bir anı oldu. Aile olarak da bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Özellikle teknolojik bağımlılık konusunda çok iyi düşünülmüş bir proje. Çünkü çocukları başka hiçbir şekilde ekran bağımlılığından, internet bağımlılığından kurtarmanın yolu yok. İlk başlangıçta biraz zorlayabiliyor ama sonrasında çocuklar alıştıktan sonra bağımlılıktan kopup kitap okuma saatine geçiyorlar" diye konuştu.

Kitap okumayı ailecek bir araya gelip etkinlik havasında geçirmek gerektiği tavsiyelerinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Zeynep Berna Gültekin, "Ailecek normalde kolay kolay bir araya gelemezdik, hepimiz bir taraftaydık; kitap okuma projesi sayesinde artık kitaplarımızı birlikte okuyoruz, kitap sonunda istişare yapıyoruz ve kitaplarımızı birbirimize anlatıyoruz" dedi.

'AİLELERİMİZİN ÇOCUKLARLA KİTAP OKUMASINI İSTİYORUZ'

Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Masal ve ailesiyle kitap okumak için bir araya geldiklerini belirten Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, "Biz bu projeye başlarken okuma kültürümüzü geliştirmek, öğrencilerimize rol model olma açısından söylediklerimizden ziyade yaptıklarımızla örnek olmak istedik. Dolayısıyla 'Maarifin Kalbinde Kitap Okuma Sohbetleri' projemizle hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize hem de ailelerimize ulaşmaktı niyetimiz, bunu da şu an alanda gördüğümüz ilgiyle başardığımızı düşünüyorum. Buradan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum, Ailelerimizin çocuklarımızla her akşam kaliteli zaman geçirme adına onlarla ilgilenmelerini, oyun oynamalarını ve 40 dakika, yarım saat zaman buldukça kitap okumalarını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki en güzel örneklik önce yapmaktır, sonra beraber olmaktır. Bu noktada da hem öğretmenlerimizin hem ailelerimizin öğrencilerimize örnek olduğunu görmek bizi son derece mutlu ediyor. Umarım Ağrı'da okuma halkamızı her geçen gün daha da geliştiririz" diye konuştu.

Projenin çıkış amaçlarından birinin de çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu söyleyen Çakan, "Çocukları ekrandan uzak tutmak. Birkaç hafta önce tüm Ağrı genelinde 'Ekranı Kapat, Kitabını Aç' diye bir farkındalık çalışması yaptık. Buradan da velilerimizin gerçekten ekranları kapatıp çocukların kitap okuduklarına şahit olduk. Dolayısıyla çocuklarımızı dijital bağımlılık noktasında kitaba ne kadar yaklaştırırsak dijital bağımlılıktan o kadar uzak tutacağımızı düşünüyoruz; çünkü her kitap yeni bir dünya demek, her kitap yeni bir hayal gücü demek. Bu noktada da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı