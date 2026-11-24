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İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğretmenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletti.

Şehit öğretmenleri ve hayatını kaybeden eğitimcileri rahmetle anan Gül, emekli öğretmenlere sağlık ve afiyet, görevini sürdüren öğretmenlere ise başarılar diledi.

Gül, öğretmenliğin her yaşta ve dönemde, çocuklardan yetişkinlere kadar insanların hayatına dokunan önemli bir meslek olduğunu, Türkiye'nin gelişiminde eğitimcilerin büyük payı bulunduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yoksulluk, hastalık ve savaşın etkileriyle mücadele eden Türkiye'nin bugün yaklaşık 300 milyar dolarlık ihracat hacmine, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisine ve satın alma gücü bakımından 11'inci sıraya ulaştığını aktaran Gül, bu gelişimin arkasındaki temel gücün beşeri sermaye olduğunu vurguladı.

Gül, Türkiye'nin bu ilerlemeyi olağanüstü doğal kaynaklar keşfederek veya başka ülkelerin mal ve mülklerine el koyarak sağlamadığını dile getirerek, "En büyük sermayemiz beşeri sermayemiz. Beşeri sermayemizin de temelinde eğitim yatıyor." dedi.

Beşeri sermayenin merkezinde iyi yetişmiş ve eğitimli insan gücünün bulunduğuna dikkati çeken Gül, öğretmenlerin katkısıyla yetişen gençlerin ve yetişkinlerin ülkenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Vali Gül, kentteki projelerde elde edilen olumlu sonuçların arkasında öğretmenlerin emeği, fedakarlığı ve öğrencilerini kendi evlatları gibi görmelerinin bulunduğunu ifade ederek, "İnşallah sizlerle birlikte İstanbul'umuzun eğitimini önümüzdeki dönemde daha iyi duruma getirmiş olacağız." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, öğrencilerin kalplerini ve şahsiyetlerini şekillendirmek anlamına geldiğini belirtti.

Öğretmenlerin çocukların gözlerinde geleceğin imkanlarını gördüğünü ve onların henüz farkına varmadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştığını aktaran Yentür, bir öğretmenin en büyük eserinin yetiştirdiği insanların güzel ahlakında, karakterinde, vicdanında ve hayata kattığı iyiliklerde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Öğretmenlerin meslek hayatlarında kendilerine "iyi ki öğretmen olmuşum" dedirten pek çok an yaşadıklarını dile getiren Yentür, öğrencilerin gözlerindeki anlamlı bir bakışın veya yıllar sonra öğretmeninin kapısını çalarak başarılarını paylaşan bir gencin tebessümünün bütün yorgunlukları ve zorlukları anlamlı hale getirdiğini anlattı.

Tören öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı.

Program kapsamında 'Bir Ömür Bir Kalem' adlı oratoryo sahnelendi. Açılış konuşmalarının ardından "Eğitim Neferlerine Minnet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni yapıldı.

Dereceye giren öğrenciler, Vali Gül, Yentür ve programa katılan İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız'dan ödüllerini aldı.

Emekli öğretmenlere "hizmet şeref" belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA