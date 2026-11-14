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Bursa'da kız öğrenciler için 'Fabrikadan Sınıfa' protokolü imzalandı

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Bursa'da kız öğrenciler için 'Fabrikadan Sınıfa' protokolü imzalandı
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile BUSİAD arasında 'Fabrikadan Sınıfa' projesini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle liseli kız öğrencilere BUSİAD üyesi işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkanı sunulacak.

Bursa'da kız öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek ve sanayi sektöründe istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla iş insanları ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu tarafından imzalanan protokol, "Fabrikadan Sınıfa" projesini kapsıyor.

Proje kapsamında liselerde eğitim gören kız öğrencilerin dijital, kişisel, toplumsal ve endüstriyel yetkinliklerinin geliştirilerek geleceğin çalışma hayatına hazırlanması hedefleniyor. BUSİAD üyesi şirketlerde görev yapan profesyonellerin rehberliğinde öğrencilerin sanayi sektörüyle buluşturulması amaçlanıyor.

Protokol doğrultusunda seçilen öğrencilere BUSİAD üyesi işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkanı sunulacak. Ayrıca işletmelerin ihtiyaçları ve imkanları doğrultusunda öğrencilerin istihdam edilmelerine öncelik tanınması planlanıyor. Meslek alanlarında sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak kız öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi için okullarda farkındalık çalışmaları da gerçekleştirilecek.

İş birliği çerçevesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik teknik geziler, mesleki eğitimler, kariyer günleri, deneyim paylaşımı toplantıları ile yurt içi ve yurt dışı fuar ziyaretleri düzenlenecek. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımı, sergi ve festivallerde yer almaları da desteklenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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