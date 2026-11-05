Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ahlat'ta Mavi Göl Temiz Kıyı Projesi kapsamında ortaokul öğrencileri çöp topladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahlat'ta Mavi Göl Temiz Kıyı Projesi kapsamında ortaokul öğrencileri çöp topladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mavi Göl Temiz Kıyı Projesi kapsamında ortaokul öğrencileri Van Gölü sahilinde çöp topladı. Kaymakamlık, belediye ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projeyle çocuklara çevre temizliği bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayata geçirilen "Mavi Göl Temiz Kıyı Projesi" kapsamında ortaokul öğrencileri tarafından Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan proje için Atatürk Ortaokulu öğrencileri, ilçe protokolüyle Erzen Hatun Parkı'nda bir araya geldi.

Buradan Van Gölü kıyısına gelen öğrenciler, çevrede biriken çöpleri topladı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, projenin çocukları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek ve onlara temizlik alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Çevre temizliğinin önemine vurgu yapan Gülmez, şunları kaydetti:

"Ahlat'taki kıyılarımızda temizlik çalışmalarımıza devam ediyor, çöplerimizi topluyoruz. Aslında çocuklarımız aracılığıyla tüm Türkiye'ye mesaj vermek istiyoruz. Çevremizi temiz tutalım çünkü Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız temizliğe en fazla önem vereninizdir.' diye buyuruyor. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı temizliğe dikkat etmeye, çevremizi temiz tutmaya ve özellikle Van Gölü'ne sahip çıkmaya davet ediyorum."

Öğrenciler de projeye katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yediler, sonrası bomba
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Tarihi zafer sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
İspanya'da 69 kişinin can verdiği tren kazasının ardından ikinci istifa

İspanya'da 69 kişinin can verdiği facianın ardından bir istifa daha
ABD'de seçim bitti, gözler İran'a çevrildi! Trump'tan dikkat çeken hamle

Seçimi kaybeden Trump'tan hamle! En özel silahı bölgeye gönderdi
Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza

Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza
Korku salan 'Yaragar Canavarı' avlandı! Tam 300 kilo

Adını duyan bile ürküyordu! "Yaragar Canavarı" avlandı
Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti

Fotoğraftaki bir milletvekili! 5. dönem zaferini pistte kutladı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı