Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 110 okulun katıldığı Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi 8 hafta sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 110 okulun katıldığı Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda başladı. 8 hafta sürecek projede öğrenciler her hafta temalarla görevler yaparak sağlıklı yaşam bilincini okuldan aileye ve çevreye yaymayı hedefliyor.

Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda 110 okulun katılımıyla düzenlenen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi başladı.

8 hafta sürecek proje kapsamında öğrenciler, her hafta belirlenen temalar doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getirerek sağlıklı yaşam bilincini okullarından ailelerine ve çevrelerine yaymayı hedefliyor.

Proje kapsamında her hafta farklı temalarla öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi65

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 'Her şeyini kaybedersin' dediği işe girdi, paraya para demiyor

Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü

Katliamın bedelini canıyla ödedi!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 46 yaşında hala gol atıyor

46 yaşında hala gol atıyor! Bu adam gerçekten uzaylı

Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var17

Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı

Derbi sonrası "Mutsuzum" diyerek patladı
Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler