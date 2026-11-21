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Biruni Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğretmenlerin proje geliştirme becerilerini artırmak amacıyla "Fikirden Projeye" çalıştayı düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, Doç. Dr. Gizem Mutlu Gülbak, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kalay Usta ve Dr. Öğr. Üyesi Manolya Sağlam'ın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Fatih ilçesinde görev yapan 30 öğretmene proje geliştirme ve yazma süreçlerine ilişkin eğitim verildi.

Çalıştay kapsamında TÜBİTAK 2204-A, 2204-B ve 4007 destek programları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimlerin ardından düzenlenen odak grup çalışmalarında ise öğretmenlere proje fikirlerinin geliştirilmesi ve başvuru süreçlerinin planlanması konusunda akademik rehberlik sağlandı.

Çalıştayın, üniversitenin bilimsel bilgi ve akademik birikiminin eğitim paydaşlarıyla buluşturması ve öğretmenlerin bilimsel proje üretme kapasitelerinin desteklemesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, öğretmenlere günlük yaşamda karşılaşılan sorunlardan hareketle fikir geliştirme ve bu fikirleri projeye dönüştürme konularında eğitim verdiklerini belirterek, bilimsel araştırma ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin proje süreçlerine entegre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Sayı, "En büyük hayalimiz, öğretmenlerimizin çocuklarımızı çoktan seçmeli sınavlara hazırlamak yerine üretime, bilime ve araştırmaya yönlendirmesi." ifadesini kullandı.

Odak grup çalışmalarında öğretmenlere projelerin şekillendirilmesi konusunda mentörlük yaptıklarını kaydeden Sayı, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA