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Elazığ Keban'da Maarif Modeli Aile Konferansı öğrenci ve velilerle düzenlendi

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Elazığ Keban'da Maarif Modeli Aile Konferansı öğrenci ve velilerle düzenlendi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Maarif Modeli Aile Konferansı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinlikte eğitim uzmanı Ziya Polattaş sunum yaptı; konferansa öğrenci ve veliler katıldı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre teşekkür etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, eğitim uzmanı Ziya Polattaş tarafından sunum yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, konferansa katılan Polattaş'a teşekkür etti.

Konferansa, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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