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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Titiz eğitim ve sosyal yardım çalışmalarını inceledi

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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Titiz eğitim ve sosyal yardım çalışmalarını inceledi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Titiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının çalışmalarını yerinde inceledi. Titiz, eğitim ve sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalar hakkında müdürlerden bilgi aldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın çalışmalarını yerinde inceledi.

Kurumlarda yürütülen çalışmalar hakkında müdürlerden bilgi alan Kaymakam Titiz, kamu hizmetlerinin işleyişi, devam eden faaliyetler ve ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim-öğretim faaliyetleri, okulların genel durumu ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ele alınırken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında ise sosyal destek hizmetleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalar ve yardım faaliyetleri değerlendirildi.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Onur Titiz, "İlçemizde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin ve hızlı şekilde ulaştırılması için kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimden sosyal yardımlara kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirerek hizmet kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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