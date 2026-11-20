Hatay'da 5 ilçedeki 9 okulda Kültür Koruyucuları eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Müze Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeki program kapsamında 9-13 Kasım'da 5 ilçedeki 9 okulda öğrencilere kültürel miras eğitimi verildi. Eğitimlerle öğrencilerin kültürel mirasa yönelik farkındalığının artırılması amaçlandı.
Hatay'da öğrencilerin kültürel miras konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "Kültür Koruyucuları Eğitimi Programı" düzenlendi.
Hatay Müze Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında 9-13 Kasım tarihleri arasında 5 ilçedeki 9 okulda öğrencilerle bir araya gelindi.
Eğitimlerde öğrencilere kültürel mirasın tanınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konularında bilgiler verildi.
Programla öğrencilerin kültürel mirasa yönelik farkındalıklarının artırılması ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlayacak bilinçli bireyler yetiştirilmesi amaçlandı.