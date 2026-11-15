Bolvadin'de Milli Eğitim'in düzenlediği kitap yarışmasına yaklaşık 150 veli katıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere yönelik düzenlenen kitap okuma yarışmasına yaklaşık 150 veli katıldı.

Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını teşvik etmek ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda veliler, Doğan Cüceloğlu'nun "Başarıya Götüren Aile" adlı eserinden sorumlu tutuldu. TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen sınav öncesinde okulun konferans salonunda velilerle bir araya gelen Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğrencilerin yetiştirilmesinde ailelerin üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti.

"Güçlü bir eğitim sistemi, sağlam temeller üzerine kurulu okul-aile iş birliğiyle mümkündür"

Eğitimin yalnızca okul ve öğretmenlerin sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Keleş, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra karakter gelişimi, özgüven kazanımı ve hayata hazırlanmalarında anne babaların tutumları belirleyicidir. Güçlü bir eğitim sistemi, ancak sağlam temeller üzerine kurulu okul-aile iş birliğiyle mümkündür" dedi. Konuşmanın ardından sınıflara alınan veliler, kitap okuma yarışması sınavına girdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, programa ilgi gösteren velilere ve organizasyonda emeği geçen idareci ile öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı