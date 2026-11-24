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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Menteşe ilçesi Yaraş mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve orman personeli bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Bölge Müdür Vekili Ersen Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur, öğretmenler, öğrenciler ve orman personeli katıldı.

Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimiyle hem öğretmenlerin günü kutlandı hem de doğa sevgisi, çevre bilinci ve gelecek nesillere daha yeşil bir yaşam bırakmanın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı