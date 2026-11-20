Bayburt'ta Maarif Orkestrası ve Korosu 25 Kasım'da konser verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Korosu, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 25 Kasım'da konser verecek. Farklı okul ve branşlardaki öğretmenlerden oluşan topluluk, Bayburt Üniversitesi'nde saat 19.00'da yöre ezgileri ve Anadolu türküleri seslendirecek.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 25 Kasım'da konser verecek.
Farklı okullarda ve branşlarda görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası ve Korosu, konserde Bayburt yöresine ait ezgilerin yanı sıra Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküleri seslendirecek.
Bayburt Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade konferans salonunda düzenlenecek konser, saat 19.00'da başlayacak. Konser, vatandaşların katılımına açık olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı