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Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir'deki eski okulunda öğrencilerle buluştu

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Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir'deki eski okulunda öğrencilerle buluştu
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Hasan Mandal, bir zamanlar öğrencisi olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Mandal, eğitim ve kariyer tecrübelerini paylaşıp öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında bir zamanlar öğrencisi olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Prof. Dr. Hasan Mandal, eğitim ve kariyer yolculuğundaki tecrübelerini paylaştı.

Eğitim ve kariyer yolculuğundaki tecrübelerini katılımcı öğrencilerle paylaşan Mandal, geçmişten bugüne edindiği akademik ve mesleki birikimleri aktardı. Programda öğrencilere hedeflerine ulaşma sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlardan bahsedilirken, gençlerin yönelttiği sorular da yanıtlandı. Etkinlik, günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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