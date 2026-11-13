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Eskişehir'de öğretmenler İyilik Battaniyesi Projesi için battaniye örmeye başladı

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Eskişehir'de öğretmenler İyilik Battaniyesi Projesi için battaniye örmeye başladı
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Eskişehir'de öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ESOGÜ işbirliğindeki “İyilik Battaniyesi Projesi”nin ilk örgü atölyesinde buluştu. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un da katıldığı atölyede öğretmenler dayanışma için battaniye örmeye başladı.

Eskişehir'de öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) işbirliğinde yürütülen "İyilik Battaniyesi Projesi" kapsamında düzenlenen örgü atölyesinde bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi faaliyetleri kapsamında, ESOGÜ Toplumsal Katkı Merkezi koordinasyonunda hazırlanan projenin ilk etkinliği, üniversitenin Halk Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"İyiliği İlmek İlmek Örüyoruz" sloganıyla düzenlenen ve öğretmenlerin gönüllü katılım sağladığı etkinliğe, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder de katıldı.

Üniversite öğretim üyelerinden Dr. Leyla Bayrakçı'nın yürütücülüğündeki atölyede öğretmenler, dayanışma amacıyla battaniye örmeye başladı.

Kaynak: AA
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