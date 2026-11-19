Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il merkezinde faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, uygulamada karşılaşılan sorunları değerlendirmek ve kurumlar arasında uygulama birliğini güçlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında, il Milli Eğitim Müdürlüğü Ttoplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, Özel Öğretim Kurumları Şefi Aysel Açıkdeniz ile il merkezinde faaliyet gösteren sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, çocuk etkinlik ve oyun evleri, özel muhtelif kurslar, özel öğretim kursları ve özel uzaktan eğitim kurslarının yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Akbaş, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin de eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Karabük'ün eğitimde hem akademik hem de kitlesel başarı açısından önemli bir seviyede bulunduğunu belirten Akbaş, "Eğitimi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Akademik başarıda iyi bir noktadayız ancak kitlesel başarıda daha da güçlü bir konumdayız. Bizim için eğitim, yalnızca akademik kazanımlardan ibaret değildir. Çocuklarımızın hayatı tanımaları, milli ve manevi değerlerimizi benimsemeleri ve çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri de büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda özel öğretim kurumlarımız da maarif davamızın önemli paydaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluğun ve kurumlar arası güçlü iletişimin önemine dikkat çeken Akbaş, "Eğitim bir bütündür ve hepimiz büyük maarif ailesinin birer parçasıyız. Yürüttüğümüz bütün iş ve işlemlerde kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerini esas almalıyız. Karşılaştığınız sorunlarda ve tereddüt ettiğiniz hususlarda müdürlüğümüz Özel Öğretim Kurumları Şubesi ile iletişim halinde olabilirsiniz. Ortak hedefimiz, eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak ve öğrencilerimize en iyi imkanları sunmaktır. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Akbaş'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Acarlı tarafından özel öğretim kurumlarının işleyişi, ilgili mevzuat hükümleri, güncel uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Kurum yöneticilerinin görüş ve önerilerinin alındığı, uygulamada karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının değerlendirildiği toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı