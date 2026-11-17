Milli Eğitim Müdürü Özer başkanlığında ara tatil sonrası eğitim planlaması yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında haftalık değerlendirme ve süreç planlama toplantısı düzenledi. Kurum yöneticilerinin katıldığı toplantıda ara tatil sonrası çalışmalar ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin hazırlıklar ele alındı.
öğretim süreçleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı.
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından haftalık değerlendirme ve süreç planlama toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında düzenlenen toplantıya kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda, ara tatilin ardından yürütülecek çalışmalar, planlanan faaliyetler ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.
Ayrıca önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik planlamalar ve izlenecek yol haritası ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı