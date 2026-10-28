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Tarsus'ta Cumhuriyet temalı tasarım yarışmasına 50 kaneviçe ve oya üreticisi katıldı

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Tarsus'ta Cumhuriyet temalı tasarım yarışmasına 50 kaneviçe ve oya üreticisi katıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı için bayrak ve Atatürk konulu tasarım yarışması düzenlendi. Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi'nin ortak çalışmasıyla yapılan yarışmaya 50 kaneviçe ve oya üreticisi katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan yarışmada, Cumhuriyet sevgisi el emeği ve sanatla buluştu.

Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi'nin ortak çalışmasıyla 'Gelenekten Geleceğe Cumhuriyet Coşkusu' temalı bayrak ve Atatürk konulu tasarım yarışması düzenlendi. Yarışmada, Cumhuriyet sevgisi el emeği ve sanatla buluştu. Yarışmaya Sebil, Çamlıyayla, Yenice ve Tarsus'tan toplam 50 kaneviçe ve oya üreticisi katılım sağladı. Katılımcılar Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgiyi el emeği göz nuru eserlerine yansıttı.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına da katkı sunan yarışmada, birbirinden değerli tasarımlar ayrı bir anlam kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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