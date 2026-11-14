Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Üniversitesi'nin Maarif Modeli matematik çalıştayı raporu erişime açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Üniversitesi'nin Maarif Modeli matematik çalıştayı raporu erişime açıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeki çalıştayın raporu erişime açıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında matematikte ölçme ve değerlendirmeyi ele alan rapor, öğretmen ve akademisyen görüşleriyle önerileri bir araya getiriyor.

Düzce Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında matematikte ölçme ve değerlendirme süreçleri ele alındı. Öğretmen ve akademisyenlerin görüşleriyle hazırlanan rapor erişime açıldı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Ortaokul ve Lise Matematiğinde Ölçme-Değerlendirmeyi Yeniden Düşünmek: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayının raporu yayımlandı. Öğretmenler ve akademisyenlerin görüşleri ile sınıf uygulamalarına yönelik önerileri bir araya getiren rapor, Fen Edebiyat Fakültesi'nin web sayfasında erişime sunuldu. Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen ve başkanlığını Doç. Dr. Duygu Arabacı'nın yürüttüğü çalıştayda, matematik öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme boyutu ile beceri odaklı öğrenme yaklaşımları ele alındı. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan'ın davetli konuşmacı olarak katıldığı ve iki atölye çalışmasını yönettiği programda, matematik öğretmenleri ve akademisyenler deneyimlerini paylaştı. Çalıştay kapsamında yedi masada yürütülen atölye çalışmalarında, öğrencilerin yalnızca ulaştıkları sonuçları değil, çözüm yollarını ve gerekçelerini de dikkate alan değerlendirme yaklaşımları münazara edildi. İlk atölyede öğrenci çözümleri üzerinden matematiksel düşünme süreçlerini anlama ve geri bildirim geliştirme üzerine çalışılırken ikinci atölyede rutin matematik problemlerinin temelli olarak yeniden düzenlenmesi, öğrenme çıktıları ve becerilerle ilişkilendirilmesi üzerinde duruldu.

Atölyelerde ele alınan görüşler ve geliştirilen önerilerin derlendiği raporda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
Denizin ortasında can pazarı! Fırtınanın ortasında balıkçılar imdadına böyle yetişti

Görüntüler okyanustan değil Türkiye'den
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu14

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü! Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil ikiye bölündü, direksiyondaki sürücü yara bile almadı
Şiddetli rüzgar binayı yıktı! Faciaya ramak kaldı

Şiddetli rüzgar binayı yıktı! Faciaya ramak kaldı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş39

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti13

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi35

Tarihi anlaşma yürürlüğe girdi
Kutup girdabı kayıtlara geçen en erken tarihte bozuldu! ABD, Avrupa ve Doğu Asya'da sert soğuk olasılığı arttı

Kutup girdabı rekor erkenlikte bozuldu! Sert kış kapıda mı?