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Hakkâri'de emniyet ve milli eğitim öğrencileri zararlı yönlendirmelere karşı uyardı

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Hakkâri'de emniyet ve milli eğitim öğrencileri zararlı yönlendirmelere karşı uyardı
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Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri zararlı yönlendirmelerden korumak için Hakkari'de program düzenledi. Programda aşırıcılık, narkotik ve siber suçlara karşı farkındalık ile okul yöneticileri ve rehber öğretmenlere sorumluluklar anlatıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde, öğrencilerin zararlı oluşum ve yönlendirmelerden korunması amacıyla kapsamlı bir çalışma hayata geçirildi.

Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Adem Öztürk, aşırıcılık faaliyetleriyle narkotik ve siber suçlara karşı mücadelede önleyici çalışmaların ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti. Eğitim kurumları ile emniyet birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin, öğrencilerin muhtemel tehdit ve risklerden korunmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ise öğrencilerin her türlü zararlı oluşum ve yönlendirmeden korunmasında eğitimcilere önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. Okul yöneticileri ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerin bu konudaki duyarlılık ve farkındalıklarının önemine vurgu yapan Kızılkaya, güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasında kurumlar arası iş birliğinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Şube Müdürü Kızılkaya, okul güvenliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her konuda eğitim camiasına destek veren İl Emniyet Müdürü Attila Ayata'nın şahsında İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

İl Emniyet Çocuk Şube Müdürü İbrahim Murat Dur da çocukların ve gençlerin zararlı ideolojilerin, manipülatif söylemlerin ve farklı yönlendirmelerin etkisi altında kalmaması için risklerin erken aşamada fark edilmesinin önemini vurgulayarak, bu mücadelede yalnızca güvenlik tedbirlerinin değil; bilinçlendirme, doğru rehberlik ve güçlü iletişimin de belirleyici olduğunu belirtti. Dur, okul yöneticileri ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerin göstereceği duyarlılığın, çocukların güvenli bir eğitim ortamında yetişmesine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

SEMİNERDE ELE ALINAN KONULAR

Emniyet uzmanları tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinde; aşırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, narkotik ve siber suçlara karşı risklerin erken fark edilmesi, öğrencilerin zararlı oluşum ve yönlendirmelere karşı korunması ile okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin bu süreçte üstlenebilecekleri sorumluluklar ele alındı. Öğrencilerin güvenliğini önceleyen, koruyucu ve önleyici yaklaşımların güçlendirilmesini hedefleyen toplantı, katılımcıların bilgilendirilmesi ve konuya ilişkin farkındalıklarının artırılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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