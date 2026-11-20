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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Aile Okulu Programı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan "Üreten Eller Güçlü Aileler" Projesi kapsamında, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli OSB ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Bölge firmalarının çalışanları katılım sağladı. Toplantıda, projenin kapsamı, hedefleri ve uygulama sürecine ilişkin bilgiler paylaşılarak sanayi sektöründe çalışan anne ve babaların aile eğitimlerine erişiminin kolaylaştırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve ebeveynlik becerilerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

"İnsana ve aileye yatırım, geleceğe yatırımdır"

Toplantıya dair açıklamalarda bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, "Üretimin, istihdamın ve ekonomik gelişimin merkezinde yer alan sanayi sektörümüzün en önemli değerlerinden biri insan kaynağımızdır. Yönetim Kurulumuzla birlikte, çalışanlarımızın iş yaşamlarının yanı sıra aile yaşamlarını da destekleyen, ebeveynlik becerilerini geliştiren ve aile içi iletişimi güçlendiren çalışmalara büyük önem veriyoruz. Güçlü aile yapısının toplumsal gelişimin temel unsurlarından biri olduğuna inanıyor, çalışanlarımızın ve ailelerinin yaşamına doğrudan katkı sunacak bu projeyi değerli buluyoruz. Denizli OSB olarak bu iş birliğinin başarıyla hayata geçirilmesi için üzerimize düşen katkıyı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinlik kapsamında, Proje Koordinatörü Mustafa Avcı, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri Yunus Emrah Çeri ve Sultan Başak, Okul Öncesi Öğretmeni Hakkı Emirbey ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Fatma Erşahin tarafından gerçekleştirilen sunumlarla projenin içeriği, eğitim başlıkları, uygulama takvimi ve katılımcılara sunacağı imkanlar hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı