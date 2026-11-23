Van okullar tatil mi, Van Özalp bugün okul yok mu, Van'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu ve Van merkezde okul var mı soruları, kar yağışının ardından veliler ve öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Van'da yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Saray ilçelerinde 23 Kasım Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Muradiye ve Çaldıran'da Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de tatil kapsamına alındı. Tatil kararı alınan ilçelerde engelli, kronik hasta ve hamile kamu personeli ile 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak. Van Valiliği'nden il genelini kapsayan bir tatil kararı ise açıklanmadı. Bu nedenle İpekyolu, Tuşba ve Edremit başta olmak üzere diğer ilçelerde eğitim normal şekilde devam edecek. İşte Van'da okulların tatil edildiği ilçeler ve son durum.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da il genelinde okullar tatil edilmedi. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle yalnızca Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Saray ilçelerinde 23 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Van Valiliği'nden il genelini kapsayan bir tatil açıklaması yapılmadı.

VAN ÖZALP BUGÜN OKUL YOK MU?

Evet, Özalp'te bugün okul yok. Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 23 Kasım 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

ÖZALP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAR TATİLİ DUYURUSU

Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 23.11.2026 Pazartesi günü ilçemiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygı ve önemle duyurulur."

VAN'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Van'da 23 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiği ilçeler şunlar:

Özalp

Muradiye

Çaldıran

Saray

MURADİYE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Muradiye Kaymakamlığı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeler sonucunda yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de tatil kapsamında yer aldı.

ÇALDIRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Çaldıran Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kararla birlikte engelli, kronik hasta ve hamile kamu personeli ile 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak.

SARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Saray Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve olası buzlanma riskine karşı ulaşım ve öğrenci güvenliğini gerekçe göstererek ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

VAN MERKEZDE OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır. Van Valiliği'nden il genelini kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı. Bu nedenle İpekyolu, Tuşba ve Edremit gibi merkez ilçelerde 23 Kasım Pazartesi günü eğitim normal şekilde devam edecek. Yetkililer, hava koşullarının yakından takip edildiğini ve yeni bir karar alınması halinde kaymakamlıklar ile Van Valiliği aracılığıyla duyurulacağını belirtti.

VAN'DA İDARİ İZİN VERİLDİ Mİ?

Evet. Okulların tatil edildiği ilçelerde engelli, kronik hasta ve hamile kamu personeli ile 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kamu çalışanı anneler 23 Kasım Pazartesi günü idari izinli sayılacak.