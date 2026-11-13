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Aydın'da Erasmus+ toplantısına 17 ilçeden yönetici ve 50 okuldan öğretmen katıldı

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Aydın'da Erasmus+ toplantısına 17 ilçeden yönetici ve 50 okuldan öğretmen katıldı
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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kuşadası'nda 2026 Erasmus+ Akreditasyonları Açılış Toplantısı'nı yaptı. 17 ilçeden eğitim yöneticileri ile 50 okulun yönetici ve öğretmenlerinin katıldığı toplantıda proje süreçleri değerlendirildi, uluslararası fırsatlardan yararlanma hedeflendi.

Kuşadası'nda düzenlenen 2026 Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonları Açılış Toplantısı'nda, 17 ilçeden eğitim yöneticileri ile 50 okulun yönetici ve öğretmenleri bir araya gelerek uluslararası eğitim projelerini değerlendirdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026 Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonları Açılış Toplantısı Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, uluslararası eğitim hareketlilikleri, proje süreçleri ve Avrupa ile eğitim alanında geliştirilecek iş birliği fırsatları ele alındı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit başkanlığında düzenlenen toplantıya, 17 ilçeden eğitim yöneticileri ile akreditasyon kapsamında yer alan 50 okulun yöneticileri ve öğretmenleri katıldı. Eğitimde uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, Erasmus+ programı kapsamında yürütülecek hareketlilik faaliyetleri, proje hazırlık ve uygulama süreçleri değerlendirildi. Öğretmenlerin mesleki gelişimine ve öğrencilerin farklı eğitim deneyimleri kazanmasına katkı sunacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Toplantıyla, Aydın'daki okulların Avrupa ile eğitim alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ve uluslararası proje fırsatlarından daha etkin yararlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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