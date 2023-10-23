Metin Akpınar'ın kızı Sevgi Katkıcı gözyaşları içinde konuştu: Akpınar olmayı kabul etmiyorum, anneme çok kızgınım

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikinci kızı Sevgi Katkıcı, sanatçının yıllardır kendilerine manevi olarak destekte bulunmadığını ve Akpınar olarak anılmak istemediğini söyledi. Katkıcı, kendilerini bebekken bırakan annelerinden bahsederken de gözyaşlarına hakim olamadı.

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Sevgi Katkıcı ve Duygu Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu'nun babalık davasını kazanmasıyla ortaya çıkan olayda kardeş Sevgi Katkıcı da sessizliğini bozdu. Akpınar olarak anılmak istemediğini söyleyen Katkıcı, sanatçının kendilerine hiç kıymet vermediğini söyledi. Genç kadın, kendilerini terk eden annesinden bahsederken de duygusal anlar yaşadı.

"METİN AKPINAR İNKAR ETSE DE BİR SÜRE ANNEMİZLE GÖRÜŞTÜ"

Ankara Masası'na konuşan Sevgi Katkıcı, "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım. Bana 'Ben senin annenim' dedi. Hayır sen benim annem değilsin cevabını verdim. Neden bıraktın dedim? ve hiçbir açıklama yapmadı. Metin Bey'e de sordum, bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız dedim. Metin Bey inkar etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü" dedi.

Sevgi Katkıcı

"ANNEMİZ OLMAYI BECEREMEMİŞ"

Annesine çok kızdığını söyleyen 2 çocuk annesi Sevgi Katkıcı, gözyaşlarına hakim olamayarak "Anne olamamış. Annemiz olmayı becerememiş. İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı. Nüfusuna geçmedik. Özdener babamın nüfusundayız. Ben de Nebioğlu olarak kalacağım. Akpınar olarak anılmak istemiyorum. Babalık yapıp kıymet verseydi belki ama Özdener babamın yerini asla tutamaz."

Metin Akpınar'ın yıllardır kendilerini bildiğini söyleyen Sevgi Katkıcı, düğününe davet etmesine rağmen gelmediğini ve çocuklarının dede Akpınar'a çok benzediğini belirtti.

Sevgi Katkıcı, eşi, çocukları, Metin Akpınar ve Duygu Nebioğlu