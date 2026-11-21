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Almanya'da bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunda olumlu bir gelişme yaşandı. Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedavinin sürdüğünü, ancak ünlü rapçinin genel durumunun düzeldiğini bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sarıdere, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Killa Hakan'ın tedavisi yoğun bakımda devam etmekte. Ancak genel sağlık durumunun iyiye gittiğini memnuniyetle buradan paylaşmak isterim. Bu süreçte kendisine dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimizi sunarız."

Sabah'ın aktardığına göre Killa Hakan, 2 Kasım'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Böylece sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi yaklaşık üç haftayı geride bıraktı. Sağlık sorununun ne olduğuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi avukatın açıklamasında yer almadı. Açıklamada sanatçının tedavi gördüğü hastanenin adı da paylaşılmadı.

12 ARALIK KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Avukat Sarıdere aynı paylaşımda sanatçının yaklaşan konserine ilişkin kararı da duyurdu: "12 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan konserimiz şu an için iptal edilmiştir." Konserin ileri bir tarihte yapılıp yapılmayacağına dair bir bilgi verilmedi; bilet sahiplerine nasıl bir yol izleneceği de açıklamada yer almadı.

TÜRKÇE RAPİN ÖNCÜ İSİMLERİNDEN

Killa Hakan, Almanya'da Türkçe rap müziğin ilk kuşağında yer alan isimlerden biri olarak tanınıyor. Sanatçı, 1990'larda Cartel projesiyle geniş kitlelere ulaşmış, sonraki yıllarda solo çalışmaları ve farklı rapçilerle yaptığı ortak şarkılarla adını duyurmuştu.