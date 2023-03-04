Lionel Messi Haberleri - Lionel Messi Kimdir - Haberler

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Lionel Messi Haberleri

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Lionel Messi

Lionel Messi Biyografisi

Doğum Tarihi24.06.1987 / 1.01.1900

Lionel Messi Kimdir ?

Lionel Andrés "Leo" Messi 24 Haziran 1987, Rosario, Arjantinli futbolcudur. Barcelona'da forma giyen oyuncu; forvet ile ofansif orta saha bölgelerinde görev almaktadır. Halen oynayan futbolcular arasında en iyilerden biri olarak kabul edilmektedir.Henüz 21 yaşındayken, Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştır.Yeteneği ve oyun tarzı sıkça benzetilen ve kıyaslanan Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi "halef"i
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Teklif edilen maaş ağızları açık bıraktı! Ronaldo ile Messi yeniden buluşuyor

Teklif edilen maaş ağızları açık bıraktı! Ronaldo ile Messi yeniden buluşuyor

Lionel Messi - Dün 08:53
Her detayı kan donduruyor! Uyuşturucu çetesinden, Messi'ye akılalmaz tehdit

Her detayı kan donduruyor! Uyuşturucu çetesinden, Messi'ye akılalmaz tehdit

Lionel Messi - 03.03.2023
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Arjantin'de Messi'nin eşi Roccuzzo'nun ailesine ait süpermarkete silahlı saldırı

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Messi'den takım arkadaşlarına altın kaplama iPhone hediyesi!

Messi'den takım arkadaşlarına altın kaplama iPhone hediyesi!

Lionel Messi - 02.03.2023
Dünya Kupası'nı kazanan Messi'den Arjantinli takım arkadaşlarına 175 bin sterlinlik hediye

Dünya Kupası'nı kazanan Messi'den Arjantinli takım arkadaşlarına 175 bin sterlinlik hediye

Lionel Messi - 02.03.2023
Messi Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Lionel Messi bağışta bulundu mu? Messi ne kadar, kaç TL bağış yaptı?

Messi Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Lionel Messi bağışta bulundu mu? Messi ne kadar, kaç TL bağış yaptı?

Lionel Messi - 01.03.2023
Futbolda 2022'nin en iyileri belirlendi

Futbolda 2022'nin en iyileri belirlendi

Lionel Messi - 28.02.2023
Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu

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Lionel Messi - 28.02.2023
Lionel Messi, 2022 FIFA Yılın En İyi Oyuncusu seçildi

Lionel Messi, 2022 FIFA Yılın En İyi Oyuncusu seçildi

Lionel Messi - 28.02.2023
FIFA yılın en iyi futbolcusu kim seçildi 2023? Messi mi Benzema mı Mbappe mi? FIFA The Best en iyi futbolcu ödülünü kim aldı?

FIFA yılın en iyi futbolcusu kim seçildi 2023? Messi mi Benzema mı Mbappe mi? FIFA The Best en iyi futbolcu ödülünü kim aldı?

Lionel Messi - 27.02.2023
Haaland'dan çılgın imza! Ronaldo ve Messi'den daha zengin olacak

Haaland'dan çılgın imza! Ronaldo ve Messi'den daha zengin olacak

Lionel Messi - 27.02.2023
Her şey onun atacağı bir imzaya bağlı! Galatasaray, Icardi için Messi'den haber bekliyor

Her şey onun atacağı bir imzaya bağlı! Galatasaray, Icardi için Messi'den haber bekliyor

Lionel Messi - 23.02.2023
Ronaldo gibi hayranlarını üzmeyecek! Lionel Messi'nin imzasında geri sayıma geçildi

Ronaldo gibi hayranlarını üzmeyecek! Lionel Messi'nin imzasında geri sayıma geçildi

Lionel Messi - 23.02.2023
Messi bağış yaptı mı? Lionel Messi depremzedeler için bağış yaptı mı, yapmadı mı?

Messi bağış yaptı mı? Lionel Messi depremzedeler için bağış yaptı mı, yapmadı mı?

Lionel Messi - 18.02.2023

Teklif edilen maaş ağızları açık bıraktı! Ronaldo ile Messi yeniden buluşuyor
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Lionel Messi - 17.02.2023
Messi için Barcelona defteri tamamen kapandı! Hayranlarını yıkan haberi babası verdi

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Lionel Messi - 17.02.2023
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar oynandı! Yıldızlar topluluğu PSG, evinde kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar oynandı! Yıldızlar topluluğu PSG, evinde kaybetti

Lionel Messi - 15.02.2023
PSG Messi maçta oynayacak mı 2023? 14 Şubat PSG-Bayern Münih maçında Messi, Neymar, Mbappe maçta olacak mı, ilk 11 mi, yedek mi?

PSG Messi maçta oynayacak mı 2023? 14 Şubat PSG-Bayern Münih maçında Messi, Neymar, Mbappe maçta olacak mı, ilk 11 mi, yedek mi?

Lionel Messi - 14.02.2023
Lionel Messi: 'Kalbim depremzedelerle birlikte'

Lionel Messi: "Kalbim depremzedelerle birlikte"

Lionel Messi - 12.02.2023
Lionel Messi depremzedeler için destek çağrısı yaptı

Lionel Messi depremzedeler için destek çağrısı yaptı

Lionel Messi - 12.02.2023
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Lionel Messi'den bir destek daha! Duygu dolu mesajla depremzedeler için dünyaya çağrıda bulundu

Lionel Messi - 12.02.2023
Messi, Mbappe ve Neymar'dan destek! Merih'in depremzedeler için başlattığı kampanya büyüyor

Messi, Mbappe ve Neymar'dan destek! Merih'in depremzedeler için başlattığı kampanya büyüyor

Lionel Messi - 10.02.2023
Lionel Messi'den Türkiye'ye deprem desteği!

Lionel Messi'den Türkiye'ye deprem desteği!

Lionel Messi - 10.02.2023
Messi'nin 1 gol attığı maçta PSG, Montpellier'i 3-1 mağlup etti

Messi'nin 1 gol attığı maçta PSG, Montpellier'i 3-1 mağlup etti

Lionel Messi - 02.02.2023
Alınmadık kupa bırakmayan Lionel Messi, en büyük üzüntüsünü ilk kez dile getirdi: Diego'nun görmesini isterdim

Alınmadık kupa bırakmayan Lionel Messi, en büyük üzüntüsünü ilk kez dile getirdi: Diego'nun görmesini isterdim

Lionel Messi - 01.02.2023
Messi PSG'de maçta var mı, yok mu, neden yok, yedeklerde mi? Messi maçta neden yok? Messi neden oynamıyor, sakatlandı mı?

Messi PSG'de maçta var mı, yok mu, neden yok, yedeklerde mi? Messi maçta neden yok? Messi neden oynamıyor, sakatlandı mı?

Lionel Messi - 23.01.2023
Ronaldo ile Messi'nin maçını izleyenler gördüklerinden sonra hemen kanalı değiştirdi

Ronaldo ile Messi'nin maçını izleyenler gördüklerinden sonra hemen kanalı değiştirdi

Lionel Messi - 20.01.2023
Dünya, Ronaldo'nun Messi'nin takımına gol attığı an reklam panosunda çıkan yazıyı konuşuyor

Dünya, Ronaldo'nun Messi'nin takımına gol attığı an reklam panosunda çıkan yazıyı konuşuyor

Lionel Messi - 20.01.2023
En güzel dizi final yaptı! Messi ve Ronaldo'nun son maçında yağmur gibi gol yağdı

En güzel dizi final yaptı! Messi ve Ronaldo'nun son maçında yağmur gibi gol yağdı

Lionel Messi - 19.01.2023
Dostluk maçında gol düellosu! Ronaldo ve Messi, gözlerin pasını sildi

Dostluk maçında gol düellosu! Ronaldo ve Messi, gözlerin pasını sildi

Lionel Messi - 19.01.2023
Tüm dünya hayal kırıklığına uğradı! Ronaldo ve Messi birbirlerini tanımazdan geldi

Tüm dünya hayal kırıklığına uğradı! Ronaldo ve Messi birbirlerini tanımazdan geldi

Lionel Messi - 19.01.2023
Lionel Messi Suudi Arabistan'da! Havaalanındaki fotoğrafını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Lionel Messi Suudi Arabistan'da! Havaalanındaki fotoğrafını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Lionel Messi - 19.01.2023
Fıfa, Dünya Kupası'yla Beş Milyardan Fazla Kişinin 'Etkileşimde' Bulunduğunu Açıkladı

Fıfa, Dünya Kupası'yla Beş Milyardan Fazla Kişinin "Etkileşimde" Bulunduğunu Açıkladı

Lionel Messi - 19.01.2023
Tarladaki detayı fark edenlerin ağzı açık kaldı! Messi çılgınlığı boyut değiştirdi

Tarladaki detayı fark edenlerin ağzı açık kaldı! Messi çılgınlığı boyut değiştirdi

Lionel Messi - 19.01.2023
Büyük gün geldi! İşte Messi ile Ronaldo'nun aynı sahaya çıkacağı maçın saati ve yayıncısı

Büyük gün geldi! İşte Messi ile Ronaldo'nun aynı sahaya çıkacağı maçın saati ve yayıncısı

Lionel Messi - 19.01.2023
Messi ile Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek

Messi ile Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek

Lionel Messi - 18.01.2023
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Galatasaray'ın paraları havaya uçtu! 'Messi' olması beklenen Yusuf Demir'den büyük zarar

Lionel Messi - 17.01.2023
Ronaldo ve Messi yine aynı sahada! Maç bileti için teklif edilen paraya transfer yapılır

Ronaldo ve Messi yine aynı sahada! Maç bileti için teklif edilen paraya transfer yapılır

Lionel Messi - 16.01.2023
Messi'ye skandal hakaret! Herkes ifşa olan mesajlarda benzetildiği hayvanı konuşuyor

Messi'ye skandal hakaret! Herkes ifşa olan mesajlarda benzetildiği hayvanı konuşuyor

Lionel Messi - 13.01.2023
Alacağı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı! Messi'nin yeni adresi belli oluyor

Alacağı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı! Messi'nin yeni adresi belli oluyor

Lionel Messi - 12.01.2023
Dünya futbol tarihinde böyle maaş görülmedi! Messi'nin yeni takımı şok etkisi yaratacak

Dünya futbol tarihinde böyle maaş görülmedi! Messi'nin yeni takımı şok etkisi yaratacak

Lionel Messi - 10.01.2023
Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını Messi'ye karşı oynayabilir

Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını Messi'ye karşı oynayabilir

Lionel Messi - 09.01.2023
Futbolseverlerin rüyası gerçek oldu! Ronaldo ile Messi yeniden aynı sahaya çıkacak

Futbolseverlerin rüyası gerçek oldu! Ronaldo ile Messi yeniden aynı sahaya çıkacak

Lionel Messi - 09.01.2023
PSG - Al Nassr maçı ne zaman? PSG Al Nassr Al-Hilal karması maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG - Al Nassr maçı ne zaman? PSG Al Nassr Al-Hilal karması maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lionel Messi - 06.01.2023
Messi - Ronaldo maçı karşılaşması ne zaman? (EFSANE İKİLİNİN SON MAÇI) Messi - Ronaldo yeni takımlarında ne zaman karşı karşıya gelecek, maç ne zaman?

Messi - Ronaldo maçı karşılaşması ne zaman? (EFSANE İKİLİNİN SON MAÇI) Messi - Ronaldo yeni takımlarında ne zaman karşı karşıya gelecek, maç ne zaman?

Lionel Messi - 06.01.2023
Messi şokta, Dünya Kupası sahte çıktı! Yaşananların arkasındaki hikayeye kimse inanamıyor

Messi şokta, Dünya Kupası sahte çıktı! Yaşananların arkasındaki hikayeye kimse inanamıyor

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Fena yakalandı! Messi'ye öfke dolu bakan genç yıldızın kim olduğu ağızları açık bıraktı

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Kupayı kaybettikten sonra ilk kez konuştu: Boş şeylerle uğraşamam

Lionel Messi - 29.12.2022
PSG - Strasbourg maçında Messi yok mu, neden oynamıyor? Messi sakatlandı mı, maçta neden yok?

PSG - Strasbourg maçında Messi yok mu, neden oynamıyor? Messi sakatlandı mı, maçta neden yok?

Lionel Messi - 28.12.2022
Katar'dan Messi'nin Dünya Kupası boyunca kaldığı odayla ilgili sürpriz karar

Katar'dan Messi'nin Dünya Kupası boyunca kaldığı odayla ilgili sürpriz karar

Lionel Messi - 28.12.2022
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