Lionel Messi Haberleri - Lionel Messi Kimdir - Haberler

Lionel Messi Kimdir ?

Lionel Andrés "Leo" Messi 24 Haziran 1987, Rosario, Arjantinli futbolcudur. Barcelona'da forma giyen oyuncu; forvet ile ofansif orta saha bölgelerinde görev almaktadır. Halen oynayan futbolcular arasında en iyilerden biri olarak kabul edilmektedir.Henüz 21 yaşındayken, Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştır.Yeteneği ve oyun tarzı sıkça benzetilen ve kıyaslanan Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi "halef"i