Lionel Messi Haberleri - Lionel Messi Kimdir - Haberler

Lionel Messi Haberleri
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Lionel Messi Biyografisi
Lionel Messi Kimdir ?
Teklif edilen maaş ağızları açık bıraktı! Ronaldo ile Messi yeniden buluşuyor
Her detayı kan donduruyor! Uyuşturucu çetesinden, Messi'ye akılalmaz tehdit
Arjantin'de Messi'nin eşi Roccuzzo'nun ailesine ait süpermarkete silahlı saldırı
Dünya Kupası'nı kazanan Messi'den Arjantinli takım arkadaşlarına 175 bin sterlinlik hediye
Messi Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Lionel Messi bağışta bulundu mu? Messi ne kadar, kaç TL bağış yaptı?
FIFA yılın en iyi futbolcusu kim seçildi 2023? Messi mi Benzema mı Mbappe mi? FIFA The Best en iyi futbolcu ödülünü kim aldı?
Her şey onun atacağı bir imzaya bağlı! Galatasaray, Icardi için Messi'den haber bekliyor
Ronaldo gibi hayranlarını üzmeyecek! Lionel Messi'nin imzasında geri sayıma geçildi
Messi bağış yaptı mı? Lionel Messi depremzedeler için bağış yaptı mı, yapmadı mı?
Muhteşem üçlü dağılıyor! Chelsea'nin ortakları ile PSG'nin sahibi masaya oturdu
Messi için Barcelona defteri tamamen kapandı! Hayranlarını yıkan haberi babası verdi
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar oynandı! Yıldızlar topluluğu PSG, evinde kaybetti
PSG Messi maçta oynayacak mı 2023? 14 Şubat PSG-Bayern Münih maçında Messi, Neymar, Mbappe maçta olacak mı, ilk 11 mi, yedek mi?
Lionel Messi'den bir destek daha! Duygu dolu mesajla depremzedeler için dünyaya çağrıda bulundu
Messi, Mbappe ve Neymar'dan destek! Merih'in depremzedeler için başlattığı kampanya büyüyor
Alınmadık kupa bırakmayan Lionel Messi, en büyük üzüntüsünü ilk kez dile getirdi: Diego'nun görmesini isterdim
Messi PSG'de maçta var mı, yok mu, neden yok, yedeklerde mi? Messi maçta neden yok? Messi neden oynamıyor, sakatlandı mı?
Ronaldo ile Messi'nin maçını izleyenler gördüklerinden sonra hemen kanalı değiştirdi
Dünya, Ronaldo'nun Messi'nin takımına gol attığı an reklam panosunda çıkan yazıyı konuşuyor
En güzel dizi final yaptı! Messi ve Ronaldo'nun son maçında yağmur gibi gol yağdı
Tüm dünya hayal kırıklığına uğradı! Ronaldo ve Messi birbirlerini tanımazdan geldi
Lionel Messi Suudi Arabistan'da! Havaalanındaki fotoğrafını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Fıfa, Dünya Kupası'yla Beş Milyardan Fazla Kişinin "Etkileşimde" Bulunduğunu Açıkladı
Tarladaki detayı fark edenlerin ağzı açık kaldı! Messi çılgınlığı boyut değiştirdi
Büyük gün geldi! İşte Messi ile Ronaldo'nun aynı sahaya çıkacağı maçın saati ve yayıncısı
Galatasaray'ın paraları havaya uçtu! 'Messi' olması beklenen Yusuf Demir'den büyük zarar
Ronaldo ve Messi yine aynı sahada! Maç bileti için teklif edilen paraya transfer yapılır
Messi'ye skandal hakaret! Herkes ifşa olan mesajlarda benzetildiği hayvanı konuşuyor
Alacağı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı! Messi'nin yeni adresi belli oluyor
Dünya futbol tarihinde böyle maaş görülmedi! Messi'nin yeni takımı şok etkisi yaratacak
Futbolseverlerin rüyası gerçek oldu! Ronaldo ile Messi yeniden aynı sahaya çıkacak
PSG - Al Nassr maçı ne zaman? PSG Al Nassr Al-Hilal karması maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Messi - Ronaldo maçı karşılaşması ne zaman? (EFSANE İKİLİNİN SON MAÇI) Messi - Ronaldo yeni takımlarında ne zaman karşı karşıya gelecek, maç ne zaman?
Messi şokta, Dünya Kupası sahte çıktı! Yaşananların arkasındaki hikayeye kimse inanamıyor
Fena yakalandı! Messi'ye öfke dolu bakan genç yıldızın kim olduğu ağızları açık bıraktı
PSG - Strasbourg maçında Messi yok mu, neden oynamıyor? Messi sakatlandı mı, maçta neden yok?