Haberler

Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı Haber Videosunu İzle
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin ile yapacağı hazırlık maçında milli takımıyla son kez sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, saçlarına Lionel Messi’nin logosunu kazıttı.

Arjantin Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, milli formaya veda etmeye hazırlanıyor. 39 yaşındaki efsane futbolcunun Benin ile oynanacak hazırlık maçında son kez Arjantin forması giyecek olması, takım arkadaşları ve futbol dünyasında duygusal anların yaşanmasına neden oluyor.

MARTINEZ'DEN İLGİNÇ HAMLE

Kritik karşılaşma öncesinde Arjantin'in başarılı kalecisi Emiliano Martinez, takım kaptanı Messi için anlamlı bir jest imza attı. Tecrübeli eldiven, Lionel Messi’nin jübilesi öncesinde saçlarına yıldız oyuncunun ikonik kişisel logosunu kazıttı. Martinez, bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine sundu. 

MESSI'YE HAYRANLIĞIYLA BİLİNİYOR

Emiliano Martinez, sıkı bir Lionel Messi hayranı olarak biliniyor. Deneyimli eldiven, geçmiş yıllarda Messi için, ''Onun için yapamayacağım şey yok. En güvendiğim insanların başında geliyor. Sadece bir futbolcu değil, çok iyi de bir insan'' demişti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
Hazal Kaya'nın acı günü! Köpeği Murphy hayatını kaybetti

Hazal Kaya'nın can dostu hayatını kaybetti: Sherlock'u da öp görürsen
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de 2 aydır gözaltındaki CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi! Otel odasındaki kızın reşit olmadığı iddia edildi

Heyet döndü, o 2 aydır Çin'de gözaltında! CHP'den kesin ihraç
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
Yeşilçam oyuncusu Özcan Tekgül'ün acı hikayesi: Şöhretten kimsesiz bir vedaya

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Cenazesi 3 gün morgda kaldı
Almanya'yı sarsan soruşturma! Eski istihbarat şefi 'casusluk' ve 'vatan hainliği' suçlamalarıyla tutuklandı

Ülkeyi sarsan soruşturma! Eski istihbarat şefi tutuklandı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi

"Yatırımcılar fonlardan çıkıp oraya yöneldi"
Kaldırımda yürüyordu! Attığı son adım hayatına mal oldu

Kaldırımda yürüyordu! Attığı son adım hayatına mal oldu