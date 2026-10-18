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Peru'da And Dağları'nda nesli tükenmekte olan bitkiye Messi'nin adı verildi

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Phytotaxa dergisinde yayımlanan makaleye göre, Peru'nun And Dağları'nda keşfedilen bitkiye Messi'nin adı verildi. Açık mavi ve beyaz çiçekleri Arjantin Milli Takımı formasını anımsatan 'Salvia messii' türünün, sınırlı coğrafyası nedeniyle neslinin tükenmekte olduğu aktarıldı.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ismi, Peru'da nesli tükenmekte olan bir bitkiye verildi.

Botanik alanında bilimsel makaleler yayımlanan Phytotaxa dergisinin ekim ayında yer alan akademik çalışmada, Peru'nun orta ve güney kesimindeki And Dağları'nda keşfedilen bir bitkiye, Messi'ye ithafen "Salvia messii" adının verildiği belirtildi.

Bitkinin açık mavi ve beyaz renkli çiçeklerinin Arjantin Milli Takımı formasını anımsattığı ifade edildi.

Nane ve adaçayı familyasına ait söz konusu bitkinin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe kadar büyüyebileceği kaydedildi.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, dağlık bölgelerdeki kayalık ve kurak yamaçlarda yetişen bitkinin, sınırlı bir coğrafyada bulunması nedeniyle neslinin tükenmekte olduğu da aktarıldı.

Kaynak: AA
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