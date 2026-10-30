Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

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Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Barış Yurduseven, sarı-lacivertli kulübün Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimde bulunduğunu ileri sürdü. Yurduseven'in açıklamasına göre Fenerbahçe, Arjantinli süper yıldıza yıllık 50 milyon euro teklif götürdü.

"BUNU YÜZDE 100 NET BİLGİ OLARAK SÖYLÜYORUM"

Barış Yurduseven, Messi'ye yapılan teklif konusunda kesin ifadeler kullandı. Yurduseven, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bunu %100 net bilgi olarak söylüyorum. Fenerbahçe Messi'ye yıllık 50 milyon euro teklif götürdü. Tam o sıra Messi'nin babası hastalandı."

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL BABASI OLDU

Yurduseven'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin yüksek teklifine rağmen transfer gerçekleşmedi. Messi'nin babasının yaşadığı sağlık sorununun, transfer sürecini etkilediği öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpten ise Messi'ye teklif yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.