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Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak

Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak
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Arjantin Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, taraftarlarına sahada veda etmeye hazırlanıyor. Arjantin Futbol Federasyonu, 39 yaşındaki yıldızı 6 Ekim'de Benin ile oynanacak hazırlık maçına davet etti. Messi, Monumental Stadı'nda son kez Arjantin formasıyla sahaya çıkacak.

  • Arjantin Futbol Federasyonu, Lionel Messi'yi 6 Ekim'de Benin ile oynanacak hazırlık karşılaşmasına davet etti.
  • Messi, 31 Ağustos'ta milli takım kariyerini sona erdirme kararını duyurdu.
  • 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin kadrosundaki futbolcular Messi'nin veda maçına davet edildi.

Arjantin futbolunda Lionel Messi dönemi kapanıyor. 20 yılı aşkın milli takım kariyerini sona erdirme kararı alan yıldız futbolcunun veda maçının tarihi belli oldu.

SON KEZ 6 EKİM'DE SAHAYA ÇIKACAK

Arjantin Futbol Federasyonu, Messi'yi 6 Ekim'de Benin ile oynanacak hazırlık karşılaşmasına davet etti. Buenos Aires'teki River Plate'in Monumental Stadı'nda oynanacak mücadele, yıldız futbolcunun Arjantin taraftarlarına vedasına sahne olacak.

Messi, 31 Ağustos'ta yayımladığı mesajla milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu. Arjantinli yıldız kararını, "Acı veren ve ruhumu hâlâ acıtan bir karardı ancak zamanının geldiğini anlıyorum" sözleriyle açıklamıştı.

DÜNYA KUPASI KADROSU DA ORADA OLACAK

Messi'nin veda gecesi için özel bir organizasyon da planlandı. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin kadrosundaki futbolcuların da geceye davet edildiği belirtildi. Böylece Katar'da Dünya Kupası'nı kaldıran kadronun üyeleri, kaptanlarının vedasında yeniden bir araya gelecek.

20 YILLIK DÖNEM KAPANIYOR

Messi'nin Arjantin Milli Takımı macerası 2005 yılında başladı. Yıldız futbolcu milli formayla Copa America 2021, Finalissima 2022, 2022 Dünya Kupası ve Copa America 2024 şampiyonlukları yaşadı. Messi ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ile finale kadar yükseldi.

TARAFTARLARINA VEDA EDECEK

Arjantin, milli maç döneminde Bolivya, Burkina Faso ve Benin ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Messi ise özellikle 6 Ekim'deki Benin maçı için kadroya davet edildi. Monumental'deki karşılaşmayla birlikte Arjantin futbolunun en uzun soluklu dönemlerinden biri kapanacak.

Hamza Temur
Hamza Temur
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