Süper Ballon d’Or ne zaman verilecek? Süper Ballon d’Or nedir, kim kazanmıştı?

Süper Ballon d’Or’un yeniden verileceğine dair France Football tarafından açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Futbol tarihinde yalnızca bir kez verilen ödül, 1989 yılında Real Madrid’in efsane ismi Alfredo Di Stéfano’ya takdim edilmişti. Ödülün yeniden verileceği yönündeki haberler zaman zaman gündeme gelse de bu iddialar resmi olarak doğrulanmış değil. İşte Süper Ballon d’Or’a dair bilinenler.

SÜPER BALLON D’OR NE ZAMAN VERİLECEK?

Süper Ballon d’Or’un ne zaman verileceği belli değil. Ballon d’Or’u düzenleyen France Football, ödülün yeniden verileceğine ilişkin resmi bir tarih ya da plan açıklamadı. Ballon d’Or’un 70. yılı nedeniyle 26 Ekim 2026’da Londra’da düzenlenen özel törende de Süper Ballon d’Or verilmedi.

SÜPER BALLON D’OR NEDİR?

Süper Ballon d’Or, France Football tarafından yalnızca bir kez verilen ve bir futbolcunun tüm kariyeri boyunca gösterdiği olağanüstü performansı ödüllendirmeyi amaçlayan özel bir ödül. Yıllık olarak verilen Ballon d’Or’dan farklı olarak, Süper Ballon d’Or bir sezonu değil, futbolcunun bütün kariyerini esas alıyor.

SÜPER BALLON D’OR’U KİM KAZANDI?

Süper Ballon d’Or, 1989 yılında Arjantin doğumlu İspanyol futbolcu Alfredo Di Stéfano’ya verildi. Real Madrid’in 1950’li yıllardaki altın neslinin lideri olan Di Stéfano, kulübüyle beş kez üst üste Avrupa Kupası kazanmıştı. Di Stéfano, bu ödül için Johan Cruyff ve Michel Platini gibi efsane isimlerin önüne geçmişti.

MESSİ VE RONALDO SÜPER BALLON D’OR ALACAK MI?

Süper Ballon d’Or’un yeniden verilmesi halinde en güçlü adaylar olarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gösteriliyor. Messi sekiz, Ronaldo beş Ballon d’Or’a sahip. Ancak ödülün yeniden verileceğine ve hangi futbolcunun kazanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada bu konuda dolaşan haberlerin doğrulanmış bilgi olmadığını hatırlatmak gerekiyor.

2026 BALLON D’OR TÖRENİ

Ballon d’Or’un 70. yılı, 26 Ekim 2026’da İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen özel bir törenle kutlandı. Tören, France Football ile UEFA ortaklığında gerçekleştirildi. Ballon d’Or’un ilk sahibi, 1956’da ödülü kazanan İngiliz futbolcu Stanley Matthews olmuştu.