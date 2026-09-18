Haberler

Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

39 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2026 CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nı kaldırarak kariyerindeki 48. şampiyonluğuna ulaştı. Messi, kariyeri boyunca forma giydiği üç kulüp olan Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami'de kupa kazanma başarısı gösterirken Arjantin Milli Takımı'yla da 6 kez zafere ulaştı.

  • Lionel Messi, Inter Miami'nin Cruz Azul'u 2-0 yendiği CONCACAF Şampiyonlar Kupası finalinde bir gol atarak kariyerindeki 48. şampiyonluğa ulaştı.
  • Messi, Inter Miami formasıyla çıktığı maçta takımındaki 100. golünü kaydetti.
  • Messi kariyeri boyunca Arjantin Milli Takımı'yla 6, Barcelona'yla 35, Paris Saint-Germain'le 3 ve Inter Miami'yle 4 kupa kazandı.

Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu 39 yaşındaki Arjantinli Lionel Messi, 2026 CONCOCAF Şampiyonlar Kupası'nı kaldırarak kariyerindeki 48. şampiyonluğuna ulaştı.

100. GOLÜNE ULAŞTI

ABD ekibi Inter Miami, Meksika temsilcisi Cruz Azul'u 2-0 mağlup ederek Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası'nın sahibi olurken Arjantinli yıldız futbolcu da karşılaşmada bir gol kaydetti ve takımdaki 100. golüne imza attı.

KARİYERİNDEKİ 48. KUPA

Son olarak Şampiyonlar Kupası'nı kaldıran Messi, kariyerindeki toplam 48 kupayla tarihin en çok kupa kazanan oyuncusu unvanını sürdürdü. Messi ile birlikte 2000'li yıllarda futbol dünyasında öne çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise kariyeri boyunca 35 kupa kazandı.

ARJANTİN, BARCELONA, PSG VE MIAMI İLE KAZANDIĞI KUPALAR

Arjantinli yıldız futbolcu, kariyeri boyunca forma giydiği Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami'de 42 kupa kazandı. Messi, Arjantin Milli Takımı'yla da 6 kez zafere ulaştı ve kulüp ile milli takım kariyerinde toplam 48 kupa kazandı.

Messi'nin oynadığı kulüplerde ve milli takımda kazandığı toplam 48 kupa şöyle:

- Arjantin Milli Takımı (6 Kupa)

  • FIFA Dünya Kupası: 1
  • Copa America: 2
  • Finalissima: 1
  • Olimpiyat: 1
  • FIFA U-20 Dünya Kupası: 1

- Barcelona (35 Kupa)

  • La Liga şampiyonluğu: 10
  • İspanya Kral Kupası (Copa del Rey): 7
  • İspanya Süper Kupası: 8
  • UEFA Şampiyonlar Ligi: 4
  • UEFA Süper Kupası: 3
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 3

- Paris Saint-Germain (3 Kupa)

  • Ligue 1 şampiyonluğu: 2
  • Fransa Süper Kupası: 1

Inter Miami (4 Kupa)

  • Lig Kupası: 1
  • MLS Taraftar Kalkanı Kupası: 1
  • MLS Kupası: 1
  • CONCACAF Şampiyonlar Kupası: 1
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ilk kez konuştu

Miras krizinde beklenen isim konuştu: Saygı duymak lazım

Arda Okan Kurtulan'dan dört büyüklere göz kırpan performans

Süper Lig'in devlerine şimdiden göz kırptı
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ustalığa terfi eden gence akılalmaz kutlama: Başından aşağı ne buldularsa döktüler

Bu nasıl mutlu son: Ustalığa geçtiğine bin pişman oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşecek! Yeri de belli
Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz

Türkiye'nin de ortağı olduğu anlaşmayı hatırlattılar
Barcelona'nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu

Galatasaray'a ''eyvah'' dedirten gelişme
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı

Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Narin Güran'ın babasından adalet yürüyüşü kararı! Diyarbakır'dan Cumhurbaşkanlığı'na yürüyecek

Narin'in babası kızı için yola çıkıyor! Diyarbakır'dan Ankara'ya
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans

Maç sonunda ortaya çıkan rakam inanılmaz