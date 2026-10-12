Haberler

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, bir spor markası için belirlediği geleceğin 10 yıldız adayı arasında A Milli Takım'ın genç futbolcusu Can Uzun'a da yer verdi. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın bulunmadığı listede Türkiye'den seçilen tek isim olan Eintracht Frankfurtlu Can Uzun, Max Dowman ve Gilberto Mora gibi genç yeteneklerle birlikte gösterildi.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin bir spor markası için hazırladığı "Geleceğin Yıldız Adayları" listesinde Türkiye'den sürpriz bir isim yer aldı. Dünya futbolunda geleceğin önemli yıldızları arasında gösterilen 10 genç yeteneğin bulunduğu listeye, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun da girdi.

NE ARDA GÜLER NE KENAN YILDIZ! MESSI'NİN TERCİHİ CAN UZUN

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ın yer almadığı listede, Türkiye'yi temsil eden tek futbolcu Can Uzun oldu. Eintracht Frankfurt'ta kariyerini sürdüren genç oyuncu, Messi'nin belirlediği 10 kişilik seçkide kendisine yer buldu.

MESSI'NİN LİSTESİNDEKİ 10 GENÇ YETENEK

Arjantinli futbolcunun spor markasıyla yürüttüğü proje kapsamında hazırlanan listede erkek ve kadın futbolundan genç oyuncular yer aldı.

Messi'nin listesinde bulunan isimler şöyle:

  • - Can Uzun – Türkiye / Eintracht Frankfurt
  • - Tomas Aranda – Arjantin / Boca Juniors
  • - Gilberto Mora – Meksika / Tijuana
  • - Max Dowman – İngiltere / Arsenal
  • - Zavier Gozo – ABD / Crystal Palace
  • - Jesus Rodriguez – İspanya / Como 1907
  • - Kees Smit – Hollanda / AZ Alkmaar
  • - Chloe Sarwie – İngiltere / Chelsea Kadın Takımı
  • - Giovanna Waksman – Brezilya / OL Lyon Kadın Takımı
  • - Lotta Wrede – Almanya / Hamburg Kadın Takımı

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN TEK FUTBOLCU

A Milli Takım forması da giyen Can Uzun'un Messi'nin listesinde bulunması, genç futbolcunun uluslararası futbol sahnesinde gördüğü ilginin yeni bir örneği oldu.

Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi Türk futbolunun dikkat çeken genç isimlerinin bulunmadığı 10 kişilik listede Can Uzun'un tercih edilmesi öne çıktı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! 'Gizli' belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Fon soruşturmasında 'gizli belge' krizi! Başsavcılık harekete geçti

Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor

Yumurtada büyük tehlike! O markanın ürünleri raflardan toplatılıyor
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç bekledi