Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

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Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin bir spor markası için hazırladığı "Geleceğin Yıldız Adayları" listesinde Türkiye'den sürpriz bir isim yer aldı. Dünya futbolunda geleceğin önemli yıldızları arasında gösterilen 10 genç yeteneğin bulunduğu listeye, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun da girdi.

NE ARDA GÜLER NE KENAN YILDIZ! MESSI'NİN TERCİHİ CAN UZUN

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ın yer almadığı listede, Türkiye'yi temsil eden tek futbolcu Can Uzun oldu. Eintracht Frankfurt'ta kariyerini sürdüren genç oyuncu, Messi'nin belirlediği 10 kişilik seçkide kendisine yer buldu.

MESSI'NİN LİSTESİNDEKİ 10 GENÇ YETENEK

Arjantinli futbolcunun spor markasıyla yürüttüğü proje kapsamında hazırlanan listede erkek ve kadın futbolundan genç oyuncular yer aldı.

Messi'nin listesinde bulunan isimler şöyle:

- Can Uzun – Türkiye / Eintracht Frankfurt

- Tomas Aranda – Arjantin / Boca Juniors

- Gilberto Mora – Meksika / Tijuana

- Max Dowman – İngiltere / Arsenal

- Zavier Gozo – ABD / Crystal Palace

- Jesus Rodriguez – İspanya / Como 1907

- Kees Smit – Hollanda / AZ Alkmaar

- Chloe Sarwie – İngiltere / Chelsea Kadın Takımı

- Giovanna Waksman – Brezilya / OL Lyon Kadın Takımı

- Lotta Wrede – Almanya / Hamburg Kadın Takımı

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN TEK FUTBOLCU

A Milli Takım forması da giyen Can Uzun'un Messi'nin listesinde bulunması, genç futbolcunun uluslararası futbol sahnesinde gördüğü ilginin yeni bir örneği oldu.

Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi Türk futbolunun dikkat çeken genç isimlerinin bulunmadığı 10 kişilik listede Can Uzun'un tercih edilmesi öne çıktı.