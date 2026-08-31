Messi Milli Takımı Bıraktı: 'Zamanım Geldi'

Arjantin futbolunun efsane ismi Lionel Messi, "zamanının geldiğini" söyleyerek milli takımı bıraktığını açıkladı. Messi bunun "acı veren" bir karar olduğunu da ekledi. 2022'de Katar'da Arjantin'i Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan 39 yaşındaki futbolcu, 207 maçta attığı 125 golle ülkesinin tüm zamanların en golcü ve en çok forma giyen oyuncusu konumunda bulunuyor.Messi yaptığı açıklamada milli takım için elinden gelen her şeyi verdiğini ancak artık "verecek hiçbir şeyinin kalmadığını" söyledi: "Zaman hızla geçiyor, hayatta bazı bölümler sona eriyor ve bu da beni derinden yaralayan bölümlerden biri."Milli takımın bir parçası olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim."Elimden gelenin hepsini verdim, verecek hiçbir şeyim kalmadı ve ayrıca arkadan gelen, fırsatı hak eden gerçekten çok iyi genç oyuncular var."Ağustos ayının başlarında Messi, uzun süren bir hastalığın ardından 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge'nin ölümünün ardından futbol geleceğini değerlendirdiğini söylemişti.Sekiz kez Ballon d'Or (Altın Top) kazanan futbolcu, emeklilik mesajını 21 Temmuz'da, Arjantin'in bu yazki Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinden iki gün sonra yazdığını belirtti.Pazartesi günü Instagram'dan yaptığı açıklamada şunları ekledi: "Bugün, babamla yaşananlardan sonra buna daha önce olduğumdan da fazla inanıyorum."Kariyeri kulüp düzeyinde ABD'deki Major League Soccer ekibi Inter Miami'de devam edecek.Messi'nin kulüple sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar sürüyor.Messi, Arjantin formasıyla ilk maçına 2005 yılında Macaristan karşısında oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık karşılaşmasında 63. dakikada oyuna girerek çıktı.Ancak bir dakikadan kısa süre sonra savurduğu kolunun dirseği savurup bek oyuncusu Vilmos Vanczak'a geldiği için doğrudan kırmızı kart gördü.Milli takım kariyerine zor bir başlangıç yapmasına rağmen Messi, Dünya Kupası ve iki Copa America şampiyonluğu kazanarak tarihin en büyük futbolcularından biri haline geldi.Dünya Kupası tarihinin en golcü ikinci oyuncusu olan Messi'nin turnuvadaki gol sayısı 21.Bu alanda 22 gollü Fransa oyuncusu Kylian Mbappe'nin arkasında bulunuyor.Milli takımlarda attığı toplam 125 golle de Portekizli büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun (146) ardından ikinci sırada yer alıyor.2016'da da bırakmıştıMessi, 2016 yılında milli takımı ilk kez bırakmış ancak daha sonra kararını değiştirmişti.Bu karar, Arjantin'in Copa America finalinde Şili'ye yenilmesinin ardından gelmişti. Messi o finalde seri penaltı atışlarında bir penaltıyı kaçırmış, Arjantin dokuz yıl içinde dördüncü büyük finalini kaybetmişti.Messi, bu yazki Dünya Kupası'nda sekiz gol attı ve dört asist yaptı.Dünya Kupaları'ndaki asist sayısını 12'ye çıkaran Messi, bunların 10'unu grup sonrası eleme turlarında kaydetti.Dünya Kupaları'nda hiçbir oyuncunun toplam sekizden fazla asisti bulunmuyor.Messi, destekçilere hitap ederken şu ifadeleri kullandı: "Son 20 yıldaki tüm sevginiz için teşekkür ederim."Sahadan sizi duymayı çok özleyeceğim."Şimdi her zaman kenardan tezahürat yapan ve destekleyen sizlerden biri olacağım."Takım arkadaşlarımla birlikte size ancak hayalini kurabileceğimiz anlar yaşatmış olmanın huzuru ve gururuyla ayrılıyorum."Bunu hepinizle birlikte yaşamış olmak inanılmazdı. Hepinizi seviyorum!"Analiz: Sporcu ile zaman arasındaki yarışta her zaman tek kazanan vardır

Sporcu ile zaman arasındaki yarışta her zaman tek bir kazanan vardır.Messi bu mağlubiyet tarihini çok ama çok uzun süre erteledi.Ama sanırım bunu biraz hızlandıran iki şey oldu.Bunlardan biri babasının yakın zamanda vefat etmesi, diğeri ise skor tabelasında 1-0 görünse de Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilgiydi.İki takım arasındaki fark çok ama çok büyüktü.Messi'nin statta etrafına bakarken adeta "Bunu yeniden yaşayabileceğimi sanmıyorum" diye düşündüğünü görebiliyordunuz.Bize müthiş anılar bıraktı.Bu küçük adam 21,5 yıldır hayatımın bir parçasıydı.Ama bunun bir gün sona ermesi gerekiyordu ve o gün bugün.Messi kariyerini bitirmek için Newell's Old Boys'a dönebilir mi?Bence bunun önünde iki engel var.Birincisi ailesini yeniden Rosario kentine taşımak.Burası biraz taşra ve şiddet sorunları var.Doğru, eski takım arkadaşı Angel di Maria bunu Rosario Central'a dönerek çok fazla sorun yaşamadan yaptı.Ama Messi'nin ailesini yeniden bir fanusun içine sokmaktan endişe duyacağını düşünüyorum.Diğer konu ise futbol seviyesinin onu yeterince cezbetmeyebilecek olması.Romantik bir veda niteliğinde, kariyerinin sonunda sadece birkaç maç için bu gerçekleşebilir.Geçmişte bundan birçok kez söz etti.Ama ben Inter Miami'nin son durak olacağını düşünüyorum.Kim bilir?Oynamayı, canı istediği zaman bırakacaktır.2028'in sonuna kadar devam etmek istemezse, o tarihten önce de futbolu bırakabilir.Bekleyip göreceğiz.Şanslı olanlar Inter Miami taraftarları.Bu küçük adamın dahiliğinin son damlalarına onlar tanıklık edecek.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .