Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

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Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Lionel Messi, ülkesinin formasıyla son kez gol sevinci yaşadı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte Arjantin Milli Takımı kariyerini noktaladı.

Milli takım kariyerinin son döneminde tartışmalar yaşayan ve geleceğiyle ilgili belirsizliklerin gündeme geldiği Cristiano Ronaldo ise Messi'nin veda paylaşımına kayıtsız kalmadı.

MESSI'DEN DUYGUSAL VEDA

Lionel Messi, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arjantin formasıyla geçirdiği yıllara ve kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Doğru kararı verdiğini bildiğini ifade eden Messi, milli takım formasını şimdiden özleyeceğini belirterek şu sözleri kullandı:

"Dün son maçımdı ve gök mavisi-beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Neşe ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim."

Messi, paylaşımının devamında ailesine, takım arkadaşlarına, teknik ekiplere ve kariyerinde formasını giydiği kulüplere teşekkür etti. Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona'yı da unutmayan Messi, ülkesini hak ettiği yere taşıyan isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Arjantinli yıldız ayrıca kendisini yıllar boyunca destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, "Minnettarım. Hepinizi çok seviyorum, sizi özleyeceğim ve her zaman bizim yanımızda, benim yanımda olduğunuz için size her zaman teşekkür edeceğim." ifadelerini kullandı.

RONALDO'DAN MESSI'YE DUYGUSAL MESAJ

Cristiano Ronaldo, Messi'nin bu paylaşımının altına yaptığı yorumla Arjantinli yıldıza veda etti. Portekizli yıldız, Messi'nin milli takım kariyerinde elde ettiği başarılara vurgu yaparken, Arjantin formasıyla yazdığı tarihe duyduğu saygıyı dile getirdi. Ronaldo, Messi'ye yönelik yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın. Arjantin ile başardıkların için sana sonsuz saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler."

YORUMU 5 MİLYONA YAKIN BEĞENİ ALDI

Cristiano Ronaldo'nun Messi'nin veda paylaşımına bıraktığı duygusal mesaj, 5 milyona yakın beğeni aldı. Yıllardır futbol dünyasının en büyük rekabetlerinden birinin iki tarafı olan Ronaldo ve Messi'nin bu etkileşimi dikkat çekti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ GOLLE NOKTALADI

Arjantin'in Benin karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette fileleri havalandıran Messi, milli takım kariyerine golle veda etti. Arjantin formasıyla uzun yıllar boyunca önemli başarılara imza atan yıldız futbolcu, son maçının ardından milli takım kariyerini noktaladı.

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