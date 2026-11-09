FIFA 2026 FIFPRO Erkekler Yılın 11'ini 19 bin 806 futbolcunun oyuyla açıkladı

FIFA 2026 FIFPRO Erkekler Yılın 11'ini 19 bin 806 futbolcunun oyuyla açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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FIFA, 2026 FIFPRO Erkekler yılın 11'ini 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla açıkladı. Kadroda kaleci Raya; defansta Hakimi, Cubarsi, Mendes; orta sahada Rodri, Vitinha, Bellingham; forvette Yamal, Messi, Mbappe ve Haaland yer aldı.
FIFA, 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı.
2026 FIFPRO Erkekler yılın 11'i, 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlendi. Yılın 11'inde yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Raya
Defans: Hakimi, Cubarsi, Mendes
Orta saha: Rodri, Vitinha, Bellingham
Forvet: Yamal, Messi, Mbappe, Haaland
Kaynak: İhlas Haber Ajansı