Messi çok fena yakalandı
Lionel Messi'nin paparazilere görünmemek için dışarıyı kontrol ettiği anlar kameraya yansıdı. Kapı aralığından etrafı gözetleyen Arjantinli yıldız, tam o sırada paparazilere yakalanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi, bu kez saha dışındaki görüntüleriyle gündeme geldi. Arjantinli futbolcu, bulunduğu mekândan çıkmadan önce paparazilere yakalanmamak için kapı aralığından dışarıyı kontrol ettiği sırada objektiflere takıldı.
KAPI ARALIĞINDA YAKALANDI
Paylaşılan görüntülerde Messi'nin dışarı çıkmadan önce çevreyi dikkatlice kontrol ettiği görüldü. Ancak yıldız futbolcu, tam o anda kendisini bekleyen paparaziler tarafından görüntülenmekten kurtulamadı.
GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI
Messi'nin kapı aralığındaki temkinli tavırları kısa sürede geniş ilgi gördü. Futbolseverler, yıldız futbolcunun o anlarına çok sayıda yorum yaparken, görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.