Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceği, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından gündeme geldi. Yıldız futbolcunun milli takım kariyerine ilişkin aldığı kararın ardından Messi'nin futbolu bırakıp bırakmadığı ve kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Peki, Messi milli takımı bıraktı mı? Messi emekli mi oldu? Detaylar haberimizde.

MESSİ MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda etti. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında alınan mağlubiyetin ardından milli takım kariyerini sonlandırma kararı alan Messi, veda mesajını finalden iki gün sonra yazdığını ancak babası Jorge Messi'nin sağlık sorunları nedeniyle paylaşımını ertelediğini açıkladı.

Jorge Messi, 8 Ağustos'ta Rosario'da hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Messi'nin daha önce hazırladığı milli takım kariyerine ilişkin veda mesajını paylaşması gündeme geldi.

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla toplam 207 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 125 gol kaydeden yıldız futbolcu, ülkesinin milli takım tarihindeki en golcü oyuncusu olarak formasına veda etti.

MESSİ EMEKLİ Mİ OLDU?

Lionel Messi'nin aldığı emeklilik kararı Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyeriyle ilgili. Messi, milli takım formasını bırakmış olsa da profesyonel futbol kariyerini tamamen sonlandırmadı.

Messi'nin milli takımdan emekli olması ile futbolu bırakması birbirinden farklı kararlar olarak öne çıkıyor. Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayan yıldız futbolcunun kulüp düzeyinde futbol oynamaya devam etmesi bekleniyor.

Messi'nin Inter Miami ile sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Bu nedenle Arjantinli futbolcu, milli takım formasını bırakmasına rağmen kulüp düzeyinde kariyerini sürdürecek.

Mevcut sözleşmesi nedeniyle Messi'nin önümüzdeki dönemde Inter Miami formasıyla sahaya çıkmaya devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla milli takıma veda etmesi, profesyonel futbolculuk kariyerinin de sona erdiği anlamına gelmiyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ İLE KULÜP KARİYERİ FARKLI

Messi'nin aldığı karar yalnızca Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerinin sona ermesiyle ilgili. Yıldız futbolcunun profesyonel futbolu tamamen bıraktığına ilişkin bir durum bulunmuyor.

Arjantin Milli Takımı'nda 207 karşılaşmaya çıkan ve 125 gol atan Messi, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak formasına veda etti. Buna karşın Inter Miami ile devam eden sözleşmesi bulunuyor.

Bu nedenle Messi'nin milli takımdan ayrılması ile futbolu bırakması aynı anlama gelmiyor. Messi, Arjantin formasına veda ederken kulüp kariyerini Inter Miami'de sürdürmeye devam edecek.

MESSİ KAÇ YAŞINDA?

Lionel Messi, 24 Haziran 1987 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 39 yaşında olan Messi, Rosario doğumlu.