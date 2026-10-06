Messi veda maçı CANLI izle! Arjantin Benin maçı hangi kanalda, Arjantin Benin nereden CANLI izlenir?

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Arjantin - Benin maçı hangi kanalda sorusu, Messi'nin milli takıma vedasını kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. 21 yıllık milli takım kariyerini noktalayacak olan 39 yaşındaki yıldız, milli formayla en çok gol attığı stat olan Monumental'de taraftarlarıyla vedalaşacak. Futbol tarihine damga vuran Messi'nin son milli maçı, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Arjantin - Benin maçı saat kaçta başlayacak, Messi'nin veda gecesinde neler yaşanacak? Haberimizin devamında…

ARJANTİN - BENİN MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin ile Benin arasındaki hazırlık karşılaşması, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, salıyı çarşambaya bağlayan gece futbolseverlerle buluşacak.

ARJANTİN - BENİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Messi'nin veda maçı olacak Arjantin - Benin karşılaşması, Türkiye saatiyle 02.00'de başlayacak. Gece yarısından sonra oynanacak maçı kaçırmak istemeyen futbolseverlerin saat ayarına dikkat etmesi gerekiyor.

ARJANTİN - BENİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin - Benin hazırlık maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus'ın yayınlarına internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceğinden, maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını takip etmekte fayda var.

ARJANTİN - BENİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Estadio Monumental'de oynanacak. River Plate'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan ve yaklaşık 85 bin kişilik kapasitesiyle Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental, tarihi bir vedaya sahne olacak.

MESSI SON KEZ MİLLİ FORMAYI GİYECEK

Arjantin - Benin maçını özel kılan en önemli detay, Lionel Messi'nin milli takım kariyerini bu karşılaşmayla noktalayacak olması. 21 yıl boyunca Arjantin formasını terleten Messi, 207 maçta 125 gol atarak ülkesinin en çok forma giyen oyuncusu olarak milli takıma veda ediyor.

MONUMENTAL'DE HİÇ YENİLMEDİ

Messi'nin vedası için seçilen stat da ayrı bir anlam taşıyor. Arjantinli yıldız, Monumental'de milli formayla çıktığı 28 maçta 22 galibiyet ve 6 beraberlik alırken hiç mağlubiyet yaşamadı. Messi, ülkesinde en çok gol attığı bu statta 19 kez fileleri havalandırdı.

6 KUPAYLA VEDA EDİYOR

Lionel Messi, Arjantin formasıyla 1 Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat ve 1 U-20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Yıldız oyuncu, son turnuvası olan 2026 Dünya Kupası'nda 8 gol atarak takımını finale taşıdı; ancak Arjantin finalde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.