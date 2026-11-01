Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...

Trabzonspor Başkanı Ertuğul Doğan gündemde dair açıklamalarda bulundu...

"HER YERDE TRABZON'U ANLATIYORLAR"

Yeni transferlerin Trabzonspor'a katkısını anlatan Ertuğrul Doğan: "3-4 yıllık planlama dememize rağmen değişim yapma durumunda kaldık. Başarılı bir geçiş süreci yarattık. Değerli hocamız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele verdiler. Benim ve onlar için stresli bir dönemli. Hızlı ve iyi bir geçiş yaptık. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gitmenin dışında artık Türkiye değil dünya Trabzonspor’u konuşuyor. Sattığımız ve getirdiğimiz oyuncuları konuşuyor. Bu şehir isterse kimileri getirebileceğini gösterdi. Futbolcular Trabzon’a gelir ve çok mutlu olur. Her yerde Trabzonspor’u anlatıyorlar." dedi.

"HERKES RAHAT OLSUN"

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan: "Başarılı olunması için maddi manevi ne yapılması gerekiyorsa hepsi fazlasıyla yapılıyor. Herkes rahat olsun. Bu şehir bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"MESSI VE RONALDO DERİZ, SONRASINDA SALAH DERİZ"

Messi ve Ronaldo'dan sonra Salah'ın geldiğini ifade eden Doğan, "Trabzonlu ve Trabzonsporlu bir arada olmalı. Çok iyi bir kadromuz var. Çok değerli oyuncularımız var. Avrupa’nın konuştuğu oyuncularımız var. Messi ve Ronaldo deriz sonrasında Salah deriz. İşte Salah Trabzonspor’da antrenman yapıyor ve sahaya çıkıyor." sözlerini sarf etti.

"GEREKENİ YAPARIM"

Kulübünün haklarını koruyacağını ifade eden Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor için çalışmaya devam ediyorum. Trabzonspor’un haklarını korumak için dimdik buradayım. Bizim kimseyle işimiz yok ama birinin benimle ya da kulübümle işi varsa gerekeni yaparım, açık açık söyleyeyim. Hiç geri adım yok, hep ileri." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ TANE HEDEFİM VAR"

Yönetim olarak hedeflerini açıklayan Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor yönetiminin iki hedefi var. Önümüzdeki 50 yılın ihtiyaçlarını karşılacak iki tane tesis yapmak. Hem Trabzon’da hem de İstanbul’da." şeklinde konuştu.