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Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı

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Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı Haber Videosunu İzle
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
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Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi için düzenlenen veda gösterisi tepkilere neden oldu. Drone gösterisi sırasında gökyüzünde Arjantin Futbol Federasyonu'nun sponsorlarından birinin logosunun ve adının yer alması tribünlerin tepkisini çekti.

Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi için düzenlenen veda gösterisi tepkilere neden oldu.

DRONE GÖSTERİSİNDE SPONSOR LOGOSU

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda 85 bin seyircinin gözleri gökyüzündeki drone gösterisine çevrilmişken, havada Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) sponsorlarından birinin logosu ve adı yer aldı.

TRİBÜNLERDEN YUHALAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Haberde, AFA'nın böylesine duygusal bir anda sergilediği görüntünün Messi'yi de şaşkına çevirdiğini ve tribünlerden yuhlama seslerinin yükseldiği kaydedildi.

YORUMLARI KAPATMAK ZORUNDA KALDILAR

Sponsor şirketin, aldığı hakaret, şikayet ve itiraz seli nedeniyle sosyal medya hesabının gönderilerine yapılan yorumları kapatmak zorunda kaldığı, benzer bir uygulamayı Arjantin Futbol Federasyonunun da yaptığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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