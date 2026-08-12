Messi, Babasının Ölümü Sonrası Futbola Veda Sinyali Verdi

Tarihin en büyük futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, babasının ölümü sonrası duygusal bir sosyal medya paylaşımında, futbola veda edebileceğini ima etti. Arjantinli yıldız, ne kadar süre futbol oynamaya devam edeceğinden emin olmadığını söyledi.Messi'nin babası Jorge, uzun süren bir hastalığın ardından geçen hafta 68 yaşında hayatını kaybetti.Jorge, Arjantinli yıldızın 14 yaşından beri menajerliğini de yapıyordu.Otuz dokuz yaşındaki Messi sosyal veda mesajında, "Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum" diye yazdı."Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Eskiden sadece futbol oynardım; şimdiyse buna daha ne kadar devam edeceğimden gerçekten emin değilim" ifadelerini kullandı."Başından beri yanımdaydın; sonuna çok az kalmıştı. Neden biraz daha dayanamadın da birlikte tamamlayamadık?" dedi.Arjantinli yıldız Dünya Kupası sonrası Amerikan futbol ligi MLS takımı Inter Miami ile maça çıktı.Messi Temmuz ayında kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda final oynamıştı.Takım İspanya'ya 1-0 yenilerek Katar 2022'deki başarıyı tekrarlama şansını kullanamadı.Birçok futbol yorumcusuna göre ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği bu Dünya Kupası, Messi'nin kariyerinde yeni bir dönüm noktası olmanın ötesinde, onu futbol tarihinin en büyük oyuncusu tartışmasının merkezine yerleştiren yolculuğun son halkalarından biri oldu.Messi, Ballon d'Or ödülünü en fazla kazanan futbolcu.Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı formalarıyla neredeyse kazanılabilecek tüm kupaları kaldırdı.Copa América ve Dünya Kupası'nı kazandı; hem kulüp hem milli takım kariyerinde gol ve asist rekorlarının sahibi oldu.Çok az oyuncu Messi'nin yaklaşık yirmi yıl boyunca koruduğu istikrar ve kalite seviyesine ulaşabildi.Futbolla tanışmasıLionel Messi, 1987 yılında Arjantin'de Santa Fe eyaletinin en büyük şehri Rosario'da dünyaya gelen bir çelik işçisi baba ile mıknatıs üretim atölyesinde çalışan bir annenin dört çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya geldi.İki kardeşi Rodrigo ve Matías'la ve daha sonra ikisi de futbolcu olacak kuzenleri Maximiliano ve Emanuel Biancucchi'yle küçüklüğünden itibaren futbol oynadı.Dört yaşındayken babası tarafından koçluk yaptığı yerel kulüp Grandoli'ye katıldı.Altı yaşında Newell's Old Boys takımına dahil oldu. Dört sezonda yalnızca bir maçta mağlubiyet alan ve "87 Makinesi" olarak nitelendirilen efsane jenerasyonun bir parçası oldu.Toplam 6 yıl formasını terlettiği takımda oynarken, henüz 10 yaşındayken kendisine büyüme hormonu eksikliği teşhisi kondu.Dar gelirli babasının sigortası ayda 1000 dolara mal olan tedavinin yalnızca iki yılını ödediği için kulüp Messi'ye destek olacağını söyledi. Ardındansa ekonomik koşullar buna engel oldu.River Plate tarafından keşfedilse de Arjantin ekonomisindeki çöküş bu transfere de olanak tanımadı.Messi ailesinin İspanya'nın Katalonya bölgesinde bazı akrabaları vardı. Baba Jorge, bir oyuncu izleme firmasının temsilcileriyle görüştü. Firma aracılığıyla Messi'nin portakal ve tenis topu sektirdiği bir video Barcelona'ya gönderildi.Video işe yaradı ve Leo, babasıyla Barcelona şehrinin yolunu tuttu. 17 yaşında Barcelona A takımı ile ilk maçına çıkan Leo, yıllar yılı Arjantin'in en büyük futbol efsanesi Diego Armando Maradona ile de mukayese edildi.