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Messi, Arjantin formasıyla en çok gol attığı statta son milli maçına çıkıyor

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Messi, Arjantin formasıyla en çok gol attığı statta son milli maçına çıkıyor
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39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak. Messi, Monumental Stadı'nda Arjantin milli takımıyla en çok gol attığı yerde milli takıma veda edecek.

  • Lionel Messi, Arjantin'in Benin ile oynayacağı hazırlık maçında Arjantin milli takımıyla son maçına çıkacak.
  • Karşılaşma, Buenos Aires'teki yaklaşık 85 bin kapasiteli Monumental Stadı'nda salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece TSİ 02.00'de başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.
  • Messi, Arjantin milli takımıyla 207 maçta 125 gol atarak en çok forma giyen ve Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak kariyerini sonlandıracak.

Milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanan 39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak.

MESSI'NİN SON MAÇI BU GECE OYNANACAK

River Plate'in maçlarını oynadığı yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takımına veda karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan stattaki karşılaşma, salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece TSİ 02.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen izlenebilecek. 

MİLLİ TAKIMLA EN ÇOK GOL ATTI STATTA VEDA EDECEK

Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyor. 39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli forma ile 22 galibiyet ve 6 beraberlik olmak üzere toplam 28 maça çıkarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 19 gol kaydetti. Messi, bu stattaki ilk golünü 2008 yılında Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'a karşı atarken 2021 ve 2024'te Bolivya ile oynanan maçlarda hat-trick yaptı.

REKORLAR VE KUPALARLA VEDA EDİYOR

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 21 yıl boyunca sırtında taşıdığı milli takım formasına rekorlar ve kupalarla veda ediyor. Messi, 207 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda 125 gol atan Messi, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini sona erdirecek. Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat ve 1 FIFA U-20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

SON TURNUVASI FIFA 2026 DÜNYA KUPASI

Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla bir şampiyonluğu bulunan Lionel Messi, 2022'deki bu zaferin ardından 2026'da ise finale çıkma başarısı gösterdi. Messi, milli takım kariyerinin son turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini bir kez daha finale taşırken uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olan Arjantin, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. Deneyimli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 gol kaydetti.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU

Messi, 34 maçla Dünya Kupası tarihinde en çok müsabakaya çıkan oyuncu konumunda bulunuyor. Arjantinli futbolcu, çıktığı 34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor. Altı farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) boy gösteren Arjantinli yıldız, 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırırken 2026'da ise 8 gol attı. Messi, 21 golle Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan 2. futbolcu konumunda yer alıyor. Zirvede ise 22 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe bulunuyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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