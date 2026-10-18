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Messi'nin ismi, Peru'da keşfedilen bir bitkiye verildi

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Messi'nin ismi, Peru'da keşfedilen bir bitkiye verildi
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Peru'nun And Dağları'nda keşfedilen ve Messi'ye ithafen ''Salvia messii'' adı verilen bitkinin, Arjantin Milli Takımı formasını anımsatan açık mavi ve beyaz renkli çiçeklere sahip olduğu belirtildi. Bitki, sınırlı bir coğrafyada bulunduğu için nesli tükenmekte olan bir tür olarak kaydedildi.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ismi, Peru'da nesli tükenmekte olan bir bitkiye verildi.

''SALVIA MESSII''

Botanik alanında bilimsel makaleler yayımlanan Phytotaxa dergisinin ekim ayında yer alan akademik çalışmada, Peru'nun orta ve güney kesimindeki And Dağları'nda keşfedilen bir bitkiye, Messi'ye ithafen "Salvia messii" adının verildiği belirtildi.

RENKLERİ AÇIK MAVİ VE BEYAZ

Bitkinin açık mavi ve beyaz renkli çiçeklerinin Arjantin Milli Takımı formasını anımsattığı ifade edildi. Nane ve adaçayı familyasına ait söz konusu bitkinin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe kadar büyüyebileceği kaydedildi. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, dağlık bölgelerdeki kayalık ve kurak yamaçlarda yetişen bitkinin, sınırlı bir coğrafyada bulunması nedeniyle neslinin tükenmekte olduğu da aktarıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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