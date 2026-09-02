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Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
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Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, yeni takımında şov yaptı. Cruzeiro ile oynanan Brezilya Kupası çeyrek final rövanşında 1-0 geride olan takımını sırtlayan Brezilyalı yıldız, 11 dakika içinde önce asist yaptı, ardından galibiyet golünü attı. Atletico Mineiro mücadeleyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

  • Fenerbahçe'den ayrılıp Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Cruzeiro ile oynanan Brezilya Kupası çeyrek final rövanşında 77. dakikada asist yapıp 88. dakikada gol atarak takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.
  • Atletico Mineiro, ilk maçı 1-0 kazandığı eşleşmede rövanşı 2-1 alarak toplamda 3-2'lik skorla Brezilya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesine dönen ve Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, yeni takımında etkisini göstermeye başladı. Deneyimli orta saha, Cruzeiro ile oynanan Brezilya Kupası çeyrek final rövanşına yaptığı skor katkılarıyla damga vurdu.

TAKIMI 1-0 GERİDEYDİ

Atletico Mineiro, karşılaşmada 1-0 geriye düşerken Fred kritik dakikalarda sorumluluk aldı. Mücadelenin 77. dakikasında sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu, Victor Hugo'nun attığı golün asistini yaparak takımının skoru 1-1'e getirmesini sağladı.

11 DAKİKA SONRA BU KEZ KENDİSİ ATTI

Fred'in gecesi bununla da bitmedi. Tecrübeli orta saha, asistinden yalnızca 11 dakika sonra, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bu kez topu ağlara gönderen Fred, Atletico Mineiro'yu 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

ATLETICO MINEIRO'YU YARI FİNALE TAŞIDI

Karşılaşmada başka gol olmayınca Atletico Mineiro sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Atletico Mineiro, iki maç sonunda oluşan 3-2'lik toplam skorla Brezilya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atletico Mineiro'nun yolunu tutan Fred ise 11 dakikaya 1 gol ve 1 asist sığdırarak galibiyetin başrol oyuncularından biri oldu.

İşte o şahane golden kareler;

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmir Emir:

FRED ZAMANINDA DA TÜRKİDEKİ EN GÜZEL GOLLERDEN BİRİNİ 45 METREDEN ATMIŞTI,HAKEM,RAKİBİN ANIRARAK MERMİ YEMİŞ GİBİ YERLERDE YUVARLANMA NUMARASINİ İŞİNE GELDİĞİ İÇİN VİDEOLARLA SABİT OLMASINA RAĞMEN FAUL DİYEREK İPTAL ETMİŞTİ.FENERDEN GİDİNCE MESSİ, FENERBAHÇE OYNARKEN BİTİK ALGI BÖYLE OLUYOR.

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