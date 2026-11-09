Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

FIFPro yılın 11'ini açıkladı, Messi 18. kez kadroya seçilerek rekorunu geliştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFPro, 73 ülkeden 20 bine yakın profesyonel futbolcunun oyuyla belirlenen 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Kadroda 2023'ten bu yana ilk kez yer alan Messi 18. kez seçilerek rekorunu geliştirirken, Lamine Yamal 20 yaşına basmadan iki kez bu kadroya seçilen ilk futbolcu oldu.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), yılın 11'ini açıkladı.

FIFPro'dan yapılan açıklamada, yılın 11'inin belirlenmesinde 73 ülkeden 20 bine yakın profesyonel futbolcunun oy kullandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, 2023'ten bu yana ilk kez yılın 11'ine seçilen Lionel Messi'nin, 18 kez kadroda yer alarak bu alandaki rekorunu geliştirdiği aktarıldı.

Geçen sene de yılın 11'inde yer alan Lamine Yamal'ın 20 yaşına basmadan iki kez bu kadroya seçilen ilk futbolcu olduğu vurgulandı.

2026 yılının en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci:

David Raya (Arsenal, İspanya)

Defans:

Pau Cubarsi (Barcelona, İspanya)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Orta Saha:

Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)

Rodri (Manchester City/Barcelona, İspanya)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Forvet:

Erling Haaland (Manchester City, Norveç)

Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa)

Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)

Lamine Yamal (Barcelona, İspanya)

Kaynak: AA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı

13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo

Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Trafikte yeni dönem! Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan

Akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini! Fark tam 12 puan
Flash TV'nin unutulmaz çifti boşanıyor! Meğer 17 yıldır ayrıymış

Türkiye'nin ilk fenomen çifti Subaşı ailesinden haber var!
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu'nu deliye döndüren sözler: Hiç canın çekmiyor mu?
Müzeye girişte yeni dönem! Kimlik kartları Müzekart olarak kullanılacak

Cüzdandaki o kart müze bileti oluyor! Gişede sıra beklemek yok
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 46 yaşında hala gol atıyor

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! O yaşta leblebi gibi gol atıyor