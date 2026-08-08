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Lionel Messi'nin babası hayatını kaybetti

Lionel Messi'nin babası hayatını kaybetti
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Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Arjantin basınındaki haberlere göre Jorge Messi, bir süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından Rosario'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

  • Jorge Messi, 7 Ağustos Cuma gecesi saat 22.00 sıralarında Arjantin'in Rosario kentindeki bir hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.
  • Messi ailesi haziran ayında Jorge Messi'nin sağlık sorunu yaşadığını, doktor gözetiminde bulunduğunu ve tedavisinin devam ettiğini duyurmuştu.
  • Jorge Messi, Lionel Messi'nin babası olmasının yanı sıra uzun yıllar boyunca temsilcisi ve danışmanı olarak görev yaptı.

Arjantin basınında yer alan ve Infobae'ye dayandırılan haberlere göre Jorge Messi, 7 Ağustos Cuma gecesi saat 22.00 sıralarında Arjantin'in Rosario kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Jorge Messi'nin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi altında bulunduğu belirtildi.

AİLESİ DAHA ÖNCE SAĞLIK SORUNUNU AÇIKLAMIŞTI

Jorge Messi'nin sağlık durumuyla ilgili haziran ayında çeşitli iddialar ortaya atılmış, hatta hayatını kaybettiğine ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler paylaşılmıştı.

Messi ailesi o dönemde açıklama yaparak Jorge Messi'nin sağlık sorunu yaşadığını, doktor gözetiminde bulunduğunu ve tedavisinin devam ettiğini duyurmuştu.

MESSI'NİN KARİYERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Jorge Messi, oğlunun futbol kariyerinin en önemli isimlerinden biri oldu. Lionel Messi'nin yalnızca babası değil, uzun yıllar boyunca temsilcisi ve danışmanı olarak da görev yaptı.

Messi'nin kariyerindeki önemli kararların ve transfer süreçlerinin yönetiminde aktif rol üstlenen Jorge Messi, Arjantinli yıldızın futbol dünyasındaki en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Basin sagolsun Messi

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