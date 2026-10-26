Mbappé’nin Ballon d’Or’u var mı, Messi’nin kaç Ballon d’Or’u var, Ronaldo’nun kaç Ballon d’Or’u var, en çok Ballon d’Or’u kim kazandı?

Ballon d’Or tarihinde en çok ödül kazanan isim, sekiz Ballon d’Or’la Lionel Messi. Messi’yi beş ödülle Cristiano Ronaldo takip ediyor. Kylian Mbappé ise kariyerindeki büyük başarılara rağmen henüz Ballon d’Or kazanamadı. İşte Ballon d’Or tarihine dair merak edilenler.

MBAPPÉ’NİN BALLON D’OR’U VAR MI?

Hayır. Kylian Mbappé, 2025 yılına kadar düzenlenen törenlerde Ballon d’Or kazanamadı. Fransız yıldız, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nı kazanmasına ve kariyeri boyunca attığı sayısız gole rağmen bu ödülü henüz müzesine götüremedi. Mbappé, 2026 Ballon d’Or’un 30 kişilik aday listesinde yer alıyor; ödülün bu yılki sahibi ise Londra’da düzenlenecek törende belli olacak.

MESSİ’NİN KAÇ BALLON D’OR’U VAR?

Lionel Messi, sekiz Ballon d’Or ile ödülü en çok kazanan futbolcu. Arjantinli yıldız, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında Ballon d’Or’a layık görüldü. Messi, son ödülünü 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’i şampiyonluğa taşıdığı sezonun ardından kazandı. Efsane futbolcu, 2026 Ballon d’Or aday listesinde de yer alıyor.

RONALDO’NUN KAÇ BALLON D’OR’U VAR?

Cristiano Ronaldo, beş Ballon d’Or’a sahip. Portekizli yıldız, ödülü 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında kazandı. Ronaldo, ilk ödülünü Manchester United formasıyla, diğer dördünü ise Real Madrid’de forma giydiği dönemde elde etti. Böylece Ronaldo, Ballon d’Or tarihinde en çok ödül kazanan ikinci futbolcu konumunda bulunuyor.

EN ÇOK BALLON D’OR’U KİM KAZANDI?

Ballon d’Or’u en çok kazanan futbolcu, sekiz ödülle Lionel Messi. Messi’nin ardından beş ödülle Cristiano Ronaldo geliyor. Bu iki efsane isim, yaklaşık 15 yıl boyunca ödülü büyük ölçüde aralarında paylaştı.

ÜÇ KEZ KAZANAN EFSANELER

Messi ve Ronaldo’nun ardından Ballon d’Or’u üçer kez kazanan üç efsane isim bulunuyor. Hollandalı Johan Cruyff, Fransız Michel Platini ve Hollandalı Marco van Basten, bu ödülü üçer kez kazanarak tarihe geçti. Michel Platini, 1983, 1984 ve 1985’te üst üste üç kez ödülü kazanan ilk futbolcu oldu.

BALLON D’OR NEDİR?

Ballon d’Or, Fransız futbol dergisi France Football tarafından 1956 yılında başlatılan ve dünyanın en iyi futbolcusuna verilen bireysel ödül. Ödülün ilk sahibi İngiliz futbolcu Stanley Matthews oldu. Ballon d’Or, bugün France Football ile UEFA ortaklığında düzenlenen törenle sahibini buluyor ve futbolcular için kariyerlerinin en prestijli bireysel başarısı olarak kabul ediliyor.

2026 BALLON D’OR NE ZAMAN?

2026 Ballon d’Or ödülü, 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen törende sahibini bulacak. Ödülün 70. yılına denk gelen törende, geçen yılın kazananı Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal ve Erling Haaland gibi yıldızlar ödül için yarışıyor.