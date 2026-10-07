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Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı

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Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
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Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği gecede duygusal anlar yaşandı. Messi'nin saha ortasında yaptığı veda konuşmasını dinleyen Enzo Fernandez, gözyaşlarına hakim olamadı. Arjantinli yıldızın hüngür hüngür ağladığı anlar gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na vedası, takım arkadaşlarına da duygu dolu anlar yaşattı. Messi'nin veda konuşması sırasında kameralar Enzo Fernandez'e çevrildi.

ENZO FERNANDEZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Messi'nin saha ortasında takım arkadaşlarına ve Arjantinlilere seslendiği sırada Enzo Fernandez'in oldukça duygulandığı görüldü. Messi'yi dinleyen Fernandez, gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağladı. Arjantinli futbolcunun o anları kameralara yansıdı.

MESSI'DEN DUYGUSAL VEDA

Messi, veda konuşmasında 20 yılı aşkın süre Arjantin formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Eskiden en sevdiğim milli takım idi. Bu son şampiyonada ki çirkin ve hırçın davranışları beni soğutdu.

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