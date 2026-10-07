Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı

Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na vedası, takım arkadaşlarına da duygu dolu anlar yaşattı. Messi'nin veda konuşması sırasında kameralar Enzo Fernandez'e çevrildi.

ENZO FERNANDEZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Messi'nin saha ortasında takım arkadaşlarına ve Arjantinlilere seslendiği sırada Enzo Fernandez'in oldukça duygulandığı görüldü. Messi'yi dinleyen Fernandez, gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağladı. Arjantinli futbolcunun o anları kameralara yansıdı.

MESSI'DEN DUYGUSAL VEDA

Messi, veda konuşmasında 20 yılı aşkın süre Arjantin formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey" ifadelerini kullandı.