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Lionel Messi, İspanya 2. Ligi'nde 19. sıradaki CD Eldense'nin sahibi oldu

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Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. Kulüpten yapılan açıklamada yeni dönem vurgulanırken 1921'de kurulan Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada,"CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor." denildi.

1921'de kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın alan Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.???????

Kaynak: AA
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